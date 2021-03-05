حتا والفجيرة.. «تحديد المصير»

مراد المصري (دبي)

يلتقي حتا والفجيرة اليوم في «الجولة 19» للدوري، في لقاء تحديد مصير، ضمن سباق الهروب من شبح الهبوط بين صاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير على التوالي، ما بين محاولة «الإعصار» التمسك بالأمل، من خلال تحقيق الفوز، أو على الأقل عدم الخسارة، والبقاء في دائرة المنافسة للنجاة، ورغبة «الذئاب» في التخلص من منافس مباشر، والتفرغ لمسألة العبور إلى «بر الأمان» في الجولات المقبلة.

وللمفارقة فإن الفريقين التقيا للمرة الأولى في الموسم الحالي، وحقق الفجيرة الفوز ذهاباً، ويعتبر «الذئاب» أكثر الفرق إهداراً للنقاط بعد التقدم بالنتيجة بواقع 17 نقطة، فيما لم ينجح حتا من حصد أي نقطة عقب تأخره بالنتيجة.

ويعاني الفجيرة من خطر غياب مهاجمه السويدي صامويل للإصابة في «الكتف»، فيما تكتمل صفوف حتا للمرة الأولى بعودة المصابين والموقوفين، لكن يبقى الملعب هو صاحب كلمة الفصل في مواجهة ستكون بمثابة «نهائي كؤوس».