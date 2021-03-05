اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات «فزاع للغوص الحر»

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات النسخة الخامسة عشرة لبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وذلك بعد إقامة التصفيات أمس الخميس وسط مشاركة لافتة من مختلف الجنسيات.

وشهدت التصفيات التي امتدت لعدة ساعات متواصلة مع توافد المشاركين، تسجيل أرقام زمنية عكست حرص الغواصين على استمرار التدريبات رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، فيما كان اللافت توافد نجوم عالميين رغم قيود السفر التي تفرضها أغلب دول العالم، بالنظر للأهمية الكبيرة والسمعة التي تمتلكها هذه البطولة الإماراتية التراثية التي رسخت نفسها بقوة على الصعد كافة.

وتقام يوم غدٍ السبت، النهائيات للفئة المفتوحة وفئة الخليجيين، وفي فئة الناشئين التي تم رفع سن المشاركة فيها من 13 سنة، تماشياً مع تعليمات الحفاظ على الصحة وسلامة الجميع، حيث تأهل أصحاب أفضل 10 أرقام في تصفيات كل فئة إلى النهائيات.

وتأهل عن الفئة المفتوحة المخصصة للمحترفين الصربي برانكو بتروفيتش، الكرواتي بدومير سوبات، الأوكراني فيكتور ريشيتنياك، السلوفيني سامو يارانكو، المصري تامر عادل، الجنوب إفريقي ديتر بوسيجير، الإيراني عبدالرحمن أحمد، الفلبيني جويل أكوستا، واليمنيان زيد عوض وعادل عبيس.

وتأهل عن فئة المواطنين والخليجيين، كل من: الكويتي حسن الشراح، العماني عبدالله بن مبارك، الإماراتي محمد غالب المهيري، العماني عمر العريمي، الإماراتي يوسف الحمادي، الإماراتي نايف المنصوري، الإماراتي عويس النحوي، الإماراتي حمدان العسكر، الإماراتي عابد المرزوقي، والعماني عبدالله المدحاني.

فيما تأهل في فئة الناشئين الإماراتيين، كل من: سهيل المرزوقي، سلطان السويدي، محمد كرم، مروان موسى الغفلي، خالد عمر البشر، خليفة الحمادي، مايد عبدالله الزرعوني، عمر الهرمودي، سالم سلطان الزرعوني، وعمر عادل.