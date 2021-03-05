جوارديولا: «السيتي» أكثر تعطشاً للانتصارات

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم «الجمعة»، إن التشكيلة الحالية من أكثر التشكيلات التي قادها تعطشاً للانتصارات، بعد تحقيق 21 فوزاً متتالياً بجميع المسابقات قبل مباراة القمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد «الأحد».

وقضى المدرب الإسباني مواسم عامرة بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونيخ قبل الانتقال إلى «السيتي» في موسم 2016-2017، وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بجانب كأس الرابطة ثلاث مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويمضي «السيتي» في طريقه نحو إضافة المزيد من الألقاب تحت قيادة جوارديولا إذ يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن جاره «اليونايتد» صاحب المركز الثاني، وواجه المدرب الإسباني أسئلة عن المقارنات بين فريقه الحالي وفرقه السابقة.

وأبلغ الصحفيين «دربت فرقاً تتحلى بالنجاعة على نحو مذهل خلال مسيرتي، وأنا محظوظ بقيادة برشلونة والبايرن، وبما حققناه هنا خلال أربع سنوات، وبمواصلة الفوز، وتملك هذه المجموعة من اللاعبين شيئاً مميزاً».

وأضاف «هذا الشيء ينبع من داخلهم لذا يسعون للفوز والتعاون مع زملائهم، وتقديم أفضل أداء ممكن، وهذا رائع الآن، لأننا نفوز ورائحة الفوز جميلة».

وشدد جوارديولا على أنه لا يمكن التراجع مع تبقي 11 جولة في الدوري.

وتابع «كرة القدم تتعلق بما نفعله اليوم ومسيرتنا رائعة حتى الآن، لكن لا يمكن التتويج بألقاب في مارس».

وسيعود المدافع ناثان آكي إلى تشكيلة سيتي بعد غيابه خلال عشرة أسابيع بسبب الإصابة.



