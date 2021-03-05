«فراشات».. الكرة الصفراء

منير رحومة (دبي)

بعد النجاح الكبير الذي حققه طواف الإمارات، والمشاركة العالمية الواسعة التي شدت أنظار محبي هذه الرياضية، تواصل الدولة خطف الأضواء واستقطاب المشاهير بتحولها إلى عاصمة للتنس العالمي للسيدات والرجال على مدار أسبوعين، بداية من الغد.

تواصل الإمارات نيل ثقة نجوم الرياضة في العالم بحسن التنظيم والقدرة على قهر الظروف الصّحية الاستثنائية التي يعيشها العالم، ومواصلة لعب دورها الريادي في احتضان أنجح الأحداث الرياضية الكبرى، وتجميع مشاهير مختلف الألعاب.

وفي كل مناسبة رياضية كبرى تبرهن الدولة على التزامها الدقيق بالبروتوكول الصحي، والاهتمام الكبير بالحفاظ على سلامة الرياضيين، وتجعل الحدث مسرحاً لقدرات أبناء الإمارات في إظهار نجاحاتهم التنظيمية، وإعادة الثقة إلى العالم من خلال ما توفره من معايير عالية الدقة في تنظيم التظاهرات الرياضية الناجحة.

وينتظر جمهور الكرة الصفراء ضربة البداية اليوم، لمشاهدة مشاهير اللعبة يبدعون ويمتعون في بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021، سواء في بطولة السيدات أو الرجال.

وتشهد بطولة السيدات مشاركة كوكبة من نخبة اللاعبات في العالم، من بينهن 9 من المصنفات العشر الأوليات، و17 من قائمة أفضل 20 لاعبة عن الفئة المخصصة للسيدات، واللاتي سيتنافسن في لقب هذه البطولة الكبيرة التي تحولت في السنوات الماضية إلى محطة مهمة لاختبار الجاهزية، وتأكيد تطور المستويات الفنية.

وتعد هذه بطولة دبي الدولية للتنس واحدة من أرقى الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارات، حيث ستنطلق مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، من 7 ولغاية 13 مارس، بمشاركة مجموعة من ألمع نجمات الكرة الصفراء، منهن 56 من أفضل لاعبات العالم، والتي تليها بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 ولغاية 20 مارس، والتي سينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم.

وتتميز نسخة هذا العام من البطولة بزيادة عدد اللاعبين في القرعة إلى 48 لاعباً، الأمر الذي يتيح للمشجعين فرصة مشاهدة عدد أكبر من نجوم الرياضية في دبي.

وما يزيد من قوة وإثارة نسخة البطولة الحالية لفئة السيدات التي تدشن الحدث الكبير للكرة الصفراء غداً، هو وجود لاعبات يتقاسمن 18 لقباً في البطولات الكبرى «جراند سلام»، 6 منهن من تصدرت قائمة التصنيف العالمي لفترة من الزمن، إلى جانب مشاركة المصنفة الأولى عالمياً آشلي بارتي لأول مرة في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، والتي حققت نتائج مبهرة خلال عام 2019، تضمنت فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة وبلوغها الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، إضافة إلى نيلها جائزة «دون أوور».