ماجد سرور إلى فرنسا لعلاج الرباط الصليبي

الشارقة (الاتحاد)

يغادر ماجد سرور لاعب الشارقة خلال الأيام المقبلة إلى فرنسا، وذلك لإجراء جراحة الرباط الصليبي، والخضوع بعدها لبرنامج علاجي خاص يساهم في عودته للملاعب في أسرع وقت، وذلك تحت قيادة الجراح البروفيسور الفرنسي فريدريك كيامي، الذي يتمتع بخبرة طويلة في علاج إصابات الملاعب،

وقررت إدارة شركة كرة القدم بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، سفر اللاعب لتلقي العلاج في مستشفى جامعة السوربون في باريس، في إطار توفير أفضل الخدمات الصحية لجميع لاعبيه على أن يرافق اللاعب خلال علاجه بالخارج جاسم الدوخي عضو إدارة شركة كرة القدم.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، أن الإدارة تعمل على إيجاد أفضل الحلول المطروحة والتي تساهم في عودة ماجد سرور من جديد إلى صفوف «الملك»، وأضاف المهيري: نحرص على متابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين في مختلف الألعاب وتوفير أفضل برنامج علاجي لما فيه مصلحة النادي واللاعب.