زاناردي: الفوز على الظفرة بـ«6 نقاط»

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد كايو زاناردي مدرب خورفكان، على صعوبة اللقاء أمام الظفرة بعد غد «الأحد»، في «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، لأن المنافس يقدم كرة جميلة في الفترة الأخيرة، ويملك لاعبين جيدين، وطريقة أداء جيدة.

وقال إن فريقه استعد للقاء بقوة، وسط جاهزية اللاعبين، وهم يعرفون أنهم قدموا مباراة قوية أمام شباب الأهلي، وعلينا أن نؤدي بصورة أفضل لتحقيق النتيجة الإيجابية، والمباراة تحسب بـ6 نقاط، والفوز بها أولوية.

وأشار زناردي إلى أنه لا يشعر بالقلق من وضعية فريقه بجدول الترتيب، وقال إن «النسور» قادر على الابتعاد عن هذا المركز، ولكن في الجولات السابقة واجه الفرق المتصدرة، ومع ذلك قدم الأداء الجيد.