قويض: «الجماعية» سلاح الظفرة لخطف نقاط «المغلقة»

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

توقع السوري محمد قويض مدرب الظفرة، مباراة «مغلقة» بين فريقه وخورفكان يوم الأحد المقبل، في «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، لتشابه أسلوب الفريقين، واعتمادهما على الدفاع والهجمات المرتدة، مؤكداً أن الظفرة يتسلح بالأداء الجماعي، لخطف الفوز في المباراة التي وصفها بأنها أصعب من مواجهتي الشارقة والعين، في الجولتين الماضيتين على التوالي.

وقال قويض: نؤدي بأسلوبنا المعتاد، وهو الدفاع الكامل، والاعتماد على الهجمات المرتدة، ومجريات المباراة، ربما تجعلنا نجري تعديلاً في بعض الأحيان، وخورفكان يعاني من مشكلة دفاعية يغطيها بالكثافة العددية، وتضييق المساحات، وتبدو المشكلة واضحة عندما يؤدي بطريقة مفتوحة.

وأضاف: غياب مسلم فايز وإبراهيم سعيد وسهيل المنصوري مستمر في المباراة، وهناك بعض اللاعبين لن يكونوا موجودين لظروف خاصة، ومع ذلك لا نشعر بالقلق، لأن «الفارس» أصبح يتكيف مع الوضع، والعمل الجماعي قلل من تأثير النقص.

من جانبه، أكد محمد سيف لاعب الظفرة احترامه للمنافس والذي يمثل مفتاحاً لـ «النصر» في المباراة، بجانب التركيز العالي، والعمل على تقديم الأفضل، حتى نهاية الـ90 دقيقة، موضحاً أن اللاعبين مطالبون بالاستمرار في النتائج الإيجابية، والتقدم في جدول الترتيب.



