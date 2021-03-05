لقب دوري السلة بين الشارقة وشباب الأهلي غداً

علي معالي (دبي)

يلتقي في الثامنة من مساء غدٍ «السبت» فريق الشارقة مع نظيره شباب الأهلي، في إياب نهائي دوري رجال السلة على صالة نادي الشارقة، في مباراة ينتظر لها أن تشهد قوة وندية، باعتبارها النهائي الثاني على التوالي بين الفريقين، ومع رغبة «الملك» في تعويض هزيمته في الذهاب 82/ 69، خصوصاً وأن فوز الفرسان الليلة يحسم تتويجه باللقب، أما نجاح الشارقة في الفوز فيذهب باللقب نحو مباراة ثالثة فاصلة تحدد لها يوم 13 من الشهر الجاري.

ومباراة الليلة تحمل الكثير من التحديات أمان الفريقين الأفضل هذا الموسم، لوجود كفاءات عالية سواء في أرض الملعب من لاعبين يتميزون بالمستوى الجيد وكذلك وجود جهازين فنيين لهما بصمة واضحة في تطوير مستوى الفريقين، ويتواجد في صفوف الملك عدد من اللاعبين المواطنين بخبرات كبيرة منهم جاسم محمد كابتن الفريق وراشد الزعابي، وفي المقابل شباب الأهلي يتسلح بنجومه قيس عمر، وسعيد مبارك، وخليفة خليل، ومحمد عبداللطيف وأحمد عبداللطيف.