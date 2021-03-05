«الواصل» تتوج بأول رموز «الإيذاع» في ختامي الوثبة

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، اليوم «الجمعة» منافسات اليوم الخامس للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2021»، كما شهد المنافسات الخاصة بفئة الإيذاع الإنتاج لمسافة 6 كلم، التي أقيمت بالميدان الجنوبي، وسط حضور جمع غفير من محبي التراث والأصالة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 4 رموز لسن الإيذاع من فئة الإنتاج، ضمن 10 أشواط شهدتها منافسات الفترة المسائية، حيث شهدت صراعاً قوياً بين المطايا المشاركة خاصة في أشواط الرموز في ظل الجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة.

وحلقت «الواصل» بناموس أول أشواط سن الإيذاع، المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «الوثبة 2021»، التي أقيمت أمس، بميدان الوثبة للهجن، في خامس أيام المهرجان، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحصدت «الواصل» لمغير سالم حارب العميمي أول رموز سن الإيذاع في المهرجان، بعدما فازت بكأس الأبكار المحليات من فئة الإنتاج، في الشوط الرئيس الأول بعدما قطعت المسافة البالغة 6 كلم في زمن 8.58.09 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «شمعة» لراشد محمد غدير الكتبي، وحلت «الباهية» لحمد محمد راعي الشيجة في المركز الثالث.

وعانق «فرهود» لمحمد العوضي المنهالي رمز الشوط الرئيس الثاني، بعدما حصل على بندقية الإيذاع الجعدان الإنتاج، حيث أنهى السباق في زمن 8.58.04 دقيقة، بينما حل في المركز الثاني «مشغل» للزفنة سعيد العفاري، بينما ذهب المركز الثالث لـ «غازي» المملوك لمحمد الحزمي قناص العامري.

ومنحت «وجود» مالكها مبارك سيف فاضل المزروعي ناموس الشوط الرئيس الثالث وكأس الإيذاع الأبكار المهجنات الإنتاج، لتحصد ثالث رموز الإيذاع، وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط في 8.59.06 دقيقة، وجاءت ثانية «نيران» لحمد راشد المنصوري، وفي المركز الثالث «حظ» لحمد سهيل عويضان العامري.

وانتزع «متعب» لأحمد عبد الله المحرمي بآخر رموز الإيذاع الإنتاج بعدما خطف بندقية الجعدان المهجنات بعد منافسة شرسة مع «الصيرمي» لسالم دري الفلاحي الذي جاء ثانياً بفارق جزأين من الثانية عن «متعب»، بينما أنهى الشوط في المركز الثالث «ريبال» لحارب مغير سالم العميمي.

وحصل ملاك الهجن المتوجون بأشواط الرموز على مليون درهم لكل شوط في شوطي الأبكار و800 ألف درهم في شوطي الجعدان، فيما حصلت الهجن في المراكز من الثاني وحتى الخامس على جوائز مالية تراوحت بين 300 ألف و30 ألف درهم.



