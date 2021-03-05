رازوفيتش: «العطاء» يحدد تشكيلة الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، على أن اختيار التشكيلة الأساسية، يعتمد على عطاء اللاعبين داخل الملعب، ومدى جاهزيتهم الفنية والبدنية، والجهد المبذول في «المستطيل الأخضر».

جاء ذلك رداً على سؤال حول عودة «الثنائي»، السلوفيني تيم ماتافز، والكنغولي باول مبوكو إلى «قائمة الأساسيين» أمام عجمان يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، بعد غيابهما عن لقاء الجولة الماضية أمام الوصل.

وقال: مبوكو وماتافز يحصلان علي فرصهما، وأتوقع منهما الكثير في المباريات المقبلة، إلا أن «التوليفة» التي نواجه بها عجمان تعتمد على العطاء داخل الملعب، ولن أكشف الآن عن الأسماء التي أدفع بها.

وأضاف: لا توجد مباراة سهلة في هذا الوقت من المسابقة، وأهمية هذه المواجهة في النقاط الثلاث، ونذهب إلى عجمان للقتال والخروج بنتيجة إيجابية، تحضيرنا جيد، ونفتقد جهود خميس إسماعيل للإصابة، ومحمد برغش لظرف خاص.

من جانبه، قال عبدالله الكربي لاعب الوحدة: مباراة عجمان مهمة مثلها مثل أي مباراة بالدوري، ونطمح إلى الفوز فيها، والعودة بنقاطها كاملة، الفريق جاهز لتقديم الأفضل، وتحقيق ما يريده أمام عجمان.

وأضاف: التواجد في «دكة البدلاء» حافز لي، ولأي لاعب للاجتهاد والمثابرة، من أجل حجز مكان في التشكيلة.



