«هند» أجمل مهرات اليوم الأول بـ«الشارقة للجواد العربي»



محمد حسن (الشارقة)

خطفت المهرة «أم دي أس هند» لقصي عبيد الله، الأضواء أمس الأول خلال افتتاح مهرجان الشارقة الدولي الـ22 للجواد العربي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحققت «أم دي أس هند» أعلى معدل من النقاط خلال منافسات اليوم الأول للمهرجان، الذي يختتم فعالياته اليوم، وحققت 92.63 نقطة عندما تصدرت الشوط التأهيلي المخصص للمهرات عمر سنتين «ب»، وجاءت في المركز الثاني «الأريام عتاب» لإسطبلات الأريام وحققت 92.00 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «أم أو جوهرة» لمحمد خلف أحمد العتيبة، وحصلت على 91.75 نقطة.

واستهلت فعاليات اليوم الأول «ع ج غزالة» لمربط عجمان، عندما أحرزت المركز الأول في الشوط المخصص لفئة المهرات عمر سنة «أ» ونالت 91.25 نقطة، وحلت ثانية «باهية أس بي أم» لسلطان عبد العزيز لوتاه، التي تفوقت على «غنادير البداير» لمربط البداير، بفصل درجتها في الهوية العربية بعد أن تعادلتا في مجمل عدد النقاط، حيث سجلتا 91.00 نقطة.

وتصدرت «ع ج تلة» لخليفة علي الكتبي، شوط المهرات عمر سنة «ب»، وحققت 92.50 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «دي لين» لمربط دبي، التي حصلت على 92.13 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «ع ج سروج» لمربط مربط خليفة علي الكتبي، ونالت 90.88 نقطة.

واحتلت الصدارة في شوط المهرات عمر سنتين «أ»، المهرة «اس كيو الجوهرة» لمربط الصقران، محققة 92.25 نقطة، تلتها في المركز الثاني «شموخ البطين» لمربط البطين، وحصلت على 91.13 نقطة، أما المركز الثالث فكان من نصيب «غلا مغيدر» لمربط حسن سيف الزعابي، وحصدت 90.88 نقطة.

واختتمت «دي جودي» لمربط دبي، فعاليات اليوم الأول بالفوز بالمركز الأول في شوط المهرات عمر 3 سنوات، وحصدت 92.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «جويرية البستان» لإسطبلات البستان، وسجلت 91.63 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «دي شعلة» لمربط دبي. 91.50 نقطة.



