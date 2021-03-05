«سوبر ساترداي».. 7 أشواط ترسم الطريق إلى «دبي العالمي 2021»

دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ميدان اليوم، فعاليات ختام كرنفال كأس دبي العالمي «سوبر ساترداي»، النسخة المصغرة لكأس دبي العالمي الذي يقام في 27 مارس الحالي، ويتألف السباق من 7 أشواط متضمنة 3 بطولات كبرى للفئة الأولى أبرزها بطولة آل مكتوم للتحدي وسباق حتا وكلاهما للفئة الأولى، ويأتي الحفل برعاية طيران الإمارات بجوائز تجاوز قيمتها مليون و700 ألف دولار أميركي.

وتتنافس 11 خيلاً في الجولة الثالثة والختامية لبطولة آل مكتوم للتحدي للفئة الأولى في الشوط السادس لمسافة 2000 متر، ويتصدر الترشيحات «سالوت ذا سولجر» الفائز بالجولة الثانية من التحدي والساعي لحصد لقب الثالثة والتأهل لكأس دبي العالمي.

ويرغب «ذا جريت كولكشن» صاحب المركز الثاني خلف «سالوت ذا سولجر» في قلب الطاولة على غريمة، فيما يدفع المدرب سعيد بن سرور بالجواد «دبي ميراج» بقيادة فرانكي ديتوري، فيما يسعى «سيكريت امبشن» لإثبات جدارته بين الكبار.

ويتأجج الصراع بين «كورت هاوس» الذي شغل المركز الثاني، و«لورد جليترس» الذي حل خلفه بفارق أنف في سباق الراشدية، حين يخوضان تحدي الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، على لقب سباق حتا، ولن يكون صيداً سهلاً ممثل جودلفين «السهيل».

ويدفع فريق جودلفين بالجواد القوي «والتون ستريت» بقيادة وليام بيوك، الفائز في آخر مشاركتين والأخيرة منهما في ميدان، وصاحب التصنيف الأعلى، في سباق دبي مدينة الذهب للفئة الثانية لمسافة (2410 أمتار) والمناظر لسباق دبي شيما كلاسيك.

ويطمح بطل الديربي الشتوي «دبي واريور» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بإشراف جون جوسدن وقيادة ديتوري لإعادة توازنه، وربما تأتي الخطورة من «دبي فيوتشر» بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة بات كوسجريف الفائز مؤخراً بميدان.

ويطمح المهر «بنادول» في لقب الجولة الثانية من التاج الثلاثي الإماراتي ممثلة في سباق البستكية الكلاسيكي لخيول الثلاث سنوات والذي يعد السباق التحضيري لديربي الإمارات، خاصة بعد فوزه بفارق 7,75 طول في ظهوره الأول ومنح 102 رطل.

ويسعى ممثل أوروجواي «الباتريوتا» البالغ تصنيفه 109 أرطال، الفائز بسهولة رغم الوزن الأعلى في السباق التحضيري (1900 متر) أواخر يناير وثبت أنه يؤدي بقوة بعد الاستراحة الطويلة، وربما يدخل «اندفاع» الثاني خلف «بنادول».

ويجتذب سباق مهب الشمال التحضيري لسباق دبي جولدن شاهين على مسافة 1200 متر نخبة من نجوم السرعة أبرزها «بريميير ستار» الفائز في المشاركة الأخيرة وحل قبل ذلك بالمركز الثالث في سباق ج 2 في أميركا.

وينافس بقوة «امبورتانت ميشن» و«جود إيفورت» الذي سجل خمسة انتصارات متتالية على الأرضية الاصطناعية، لكنه حل رابعاً في أول محاولة له على رمال ميدان.

ويعود الجواد «نورث أميركا» التنافس في سباق برج نهار «للفئة الثالثة» لمسافة الميل، ويطمح ابن «دباوي» في العودة للانتصارات بعد غيبة، وهو الفائز بأول جولتين من سباق تحدي آل مكتوم في 2019.

ويخوض التحدي أيضاً «بلون باي ويند»، الفائز بسباق جبل علي للميل «للفئة الثالثة» هذا العام، ويشهد السباق عودة «ميد نايت ساندز» الذي سجل العام الماضي خمسة انتصارات متتالية في مضمار ميدان.

ويجتذب سباق ند الشبا تيرف «للفئة الثالثة»، لمسافة 1200 متر، مجموعة من الخيول القوية أبرزها «اكلام إكسبرس» الثاني في سباق ميدان سبرنت «للفئة الثانية»، وممثلي جودلفين «رويال كروسيد» بطل الفئة الثالثة، و«مان أوف بروميس» بطل دبي سبرنت.

ويدفع المدرب سعيد بن سرور بالمهرة «فاينال سونج» بقيادة ديتوري، ويشارك شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمجموعة خيول قوية بالسباق أبرزها «اختيار» و«زينهم».