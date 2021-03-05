«البلوشي» يتصدر المرحلة الأولى لسباق مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر الفارس راشد أحمد البلوشي المرحلة الأولى من سباق القدرة لمسافة 155 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وتبلغ مسافة هذه المرحلة التي شهدت مشاركة 53 فارساً وفارسة، 84 كلم، وتمكن البلوشي من تحقيق المركز الأول على صهوة «الجيلابي جيبهار» لإسطبلات ند الشبا بزمن وقدره 3:56:16 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 21.35 كلم/ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس بهاواني سينج على صهوة «برينس كديم سبا» لإسطبلات الريف «العجبان 2»، وسجل زمناً وقدره 3:56:52 ساعة.

وحل في المركز الثالث الفارس محمد حمود حميد الغيلاني على صهوة «بريمرفالي كولد بلاي» لإسطبلات الريف، وجاءت في المركز الرابع الفارسة لوكسمي كانث مورجايا على صهوة «شيفرا اليبار» لإسطبلات «أم 7»، بزمن وقدره 4:04:16 ساعة.

وحلت في المركز الخامس كاميلا كولو على صهوة «أيه أس جي بيوستو» لإسطبلات النصر 2، بزمن وقدره 4:05:28 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً وشهد تنافساً ملحوظاً بين الفرسان، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة في المراحل الأخيرة، وتمكن البطل من تصدر المرحلة الأولى، ثم كان وصيفاً في الثانية ليعود ويحتل الصدارة من جديد في المرحلة الأخيرة.

وتمكن 39 فارساً وفارسة من أصل 53 مشاركاً من إكمال السباق بنجاح فيما خرج 14 آخرين، لعدم اجتياز خيولهم بوابات الفحص البيطري التي يتوجب المرور عليها عقب كل مرحلة، للتأكد من صحة ولياقة الجواد حتى يتسنى له مواصلة السباق.

وتتواصل صباح اليوم السبت فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، بالمرحلة الثانية من سباق القدرة لمسافة 155 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، وتبلغ مسافة هذه المرحلة 71 كيلومتراً، ويقام بالتزامن مع هذه السباق، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات.



