«لقاء الجبابرة» بين ليفاندوفسكي وهالاند في «البوندسليجا»

برلين (أ ف ب)

سيكون بايرن ميونيخ، ومهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، في انتظار بوروسيا دورتموند، وهدافه النرويجي إرلينج هالاند غداً «السبت»، في الـ «كلاسيكر» القمة للمرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

يبدو ليفاندوفسكي في طريقه للتتويج بلقب هداف «البوندسليجا» للموسم الرابع على التوالي مع تسجيله 28 هدفاً في 22 مباراة حتى الآن، منها 16 هدفاً في آخر 13 مباراة بالدوري.

قال عنه هالاند للتلفزيون النرويجي إن هذا الرجل مجنون، إنه فقط مجنون، مقراً بأنه من محبي منافسه البولندي.

وأضاف «عندما أسجل، أقترب هدفاً واحداً من اللحاق به، لكنه بعد ذلك يسجل ثلاثية أخرى، وكأنها شيء يفعله كل يوم».

ويراقب عشاق الكرة المستديرة باهتمام شديد إمكانية تحطيم ليفاندوفسكي للرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في الدوري والمسجل باسم هداف البايرن السابق جيرد مولر «40 هدفاً» في موسم 1971-1972، وبمقارنة المرحلة نفسها في ذلك الموسم، فإن «ليفا» يتفوق على مولر بثلاثة أهداف حتى الآن «25 هدفاً لمولر حينها».

من جهة أخرى، ورغم غيابه لمدة شهر بسبب الإصابة، تمكن هالاند «20 عاماً» من تسجيل 17 هدفاً في الدوري هذا الموسم، لكنه يعترف بأن هناك «الكثير» الذي يمكنه تعلمه من ليفاندوفسكي.

ظفر بايرن ميونيخ في آخر أربع مواجهات خاضها أمام دورتموند، بينها الفوز 3-2 على أرض الأخير في نوفمبر الماضي، عندما سجل كلٌ من هالاند وليفاندوفسكي.

جاء ذلك بعد فوز بايرن 3-2 أيضاً في الكأس السوبر الألمانية في سبتمبر، لكن دورتموند رغم ذلك يأمل بتحقيق فوز على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ السبت.

وقال مدرب دورتموند الموقت إدين ترزيتش لمجلة «كيكر» الرياضية إن «هذا الموسم أظهرنا في المباراتين أننا اقتربنا أكثر في المقارنات الأخيرة».

ويبدو أن الفريقين جاهزان للنزال، فقد فاز دورتموند في آخر أربع مباريات له في الدوري، فيما سجّل البايرن تسعة أهداف في آخر انتصارين فقط.

وكان توماس مولر، الذي يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، صانع أحد هدفي ليفاندوفسكي في المباراة التي فاز فيها البايرن 5-1 على كولن السبت الماضي.

ولكن في المقابل، يمكن أن يعتمد هالاند على التمريرات الحريرية للجناح الإنجليزي جايدون سانشو وقائد الفريق ماركو رويس الذي عاد إلى أفضل حالاته بعد تعافيه من الإصابة.

وسجّل هالاند 43 هدفاً في 45 مباراة مع دورتموند في كل المسابقات، فيما سجل ليفاندوفسكي 11 هدفاً فقط في أول 45 مباراة له مع دورتموند الذي قضى فيه أربع سنوات قبل أن ينضم إلى البايرن في 2014.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني مع 52 نقطة، أي بفارق 13 نقطة عن دورتموند الخامس، ولكن تفصله نقطتان فقط عن لايبزج صاحب المركز الثاني.

وبالتالي، فإن بوروسيا دورتموند يسعى إلى الفوز في ميونيخ لتقليص فجوة النقاط الثلاث التي تفصله عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

من جهته، لن يخوض لايبزج مواجهة سهلة أمام فرايبورج السبت أيضاً، إذا أنه لم يفز عليه على أرضه منذ نحو خمس سنوات.

ويفتقد لايبزج لخدمات مدافعه المجري ويلي أوربان الذي أصيب بكسر في اليد.

وسيدخل رجال يوليان ناجلسمان المباراة بمعنويات عالية، خصوصاً بعدما حولوا تأخرهم بهدفين إلى فوز 3-2 على بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الماضية، كما وإقصاء فولفسبورج من كأس ألمانيا الأربعاء.

أما جلادباخ متوسط جدول الترتيب، يقارع باير ليفركوزن الذي نفى بشدة في الأيام الأخيرة تقارير عن أن هذه المباراة هي الفرصة الأخيرة لمدربه الهولندي بيتر بوس.

وبعدما تصدّر جدول الترتيب في ديسمبر الماضي، تراجع ليفركوزن مذاك الحين إلى المركز السادس، خارج إطار المراكز المؤهلة إلى أبطال أوروبا، بتحقيقه فوزين فقط في ثماني مباريات بالدوري.

وسيغيب عن ليفركوزن حارس مرماه السلوفاكي لوكاس هراديتسكي لإصابة في وتر أخيل، إلى جانب لاعب الوسط فلوريان فيرتس المحجور لإصابته بفيروس كورونا.



