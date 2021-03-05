53 رامياً في اليوم الأول لبطولة حمدان بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس «الخميس»، وسط منافسة قوية وحضور متميز بطولة حمدان بن زايد للرماية «سكتون 0.22» للرجال والنساء، التي ينظمها نادي الظفرة للرماية، وتستمر حتى 15 يونيو المقبل، بمقر النادي في مدينة زايد وسط إجراءات احترازية ووقائية، لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين والعاملين، وشهدت منافسات اليوم الأول من الدور التمهيدي قوة وندية.

وأوضح سعيد سالم السبوسي العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية، أن باب التسجيل للمشاركة في البطولة سيظل مفتوحاً حتى 8 أبريل المقبل، الموعد المحدد لبدء التصفيات النهائية، حيث يمكن لكل من يرغب في المشاركة التسجيل عبر بالاتصال أو الحضور إلى النادي، أو عبر الموقع الإلكتروني.

وأشاد السبوسي بالإقبال الكبير على المشاركة في اليوم الأول، موضحاً أن البطولة ستقام على دورين «تمهيدي ونهائي»، حيث يتأهل أفضل 30 متسابقاً، من حيث النتائج للرجال، و20 متسابقة من النساء إلى التصفيات النهائية، التي تحدد الفائزين العشر الأوائل في كل فئة.

وأضاف: اللجنة العليا المنظمة للبطولة رصدت أكثر من 500 ألف درهم قيمة الجوائز للفائزين العشر الأوائل في فئتي المسابقة من الرجال والنساء، خلال البطولة التي يتوقع أن يشارك فيها أكثر من 450 من الهواة والمحترفين في بندقية «السكتون 0.22»، حيث تبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال 100 ألف درهم، والمركز الثاني 65 ألفاً، والمركز الثالث 50 ألفاً، بينما تبلغ قيمة جائزة المركز الأول في فئة النساء 65 ألفاً، والثاني 40 ألفاً، والثالث 30 ألفاً.

من جانب آخر، أكد ناصر احمد آل علي رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، أن إدارة النادي اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن أمن وسلامة جميع المشاركين والعاملين، طبقاً للتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمختصة، وأن اليوم الأول شهد إقبالاً كبيراً من المتسابقين الراغبين في المشاركة بالتصفيات التمهيدية، وتم وضع نظام وقائي يضمن التباعد الجسدي، والالتزام بإجراء فحص «كوفيد- 19» حديث، وغيرها من الإجراءات المتبعة لضمان أمن وسلامة الجميع.