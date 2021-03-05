شمبيه «قفاز الولاء» مع النصر 21 موسماً

معتصم عبدالله (دبي)

منح تجديد تعاقد النصر مع حارسه الأساسي أحمد شمبيه، لأربعة مواسم جديدة حتى 2026، قائد «العميد» لقب الحارس الأكثر استقراراً في أندية دوري الخليج العربي، عطفاً على بقائه مع ناديه الحالي، لنحو 16 موسماً على التوالي، مع فرصة جديدة للاستمرار لـ21 موسماً بين جدران «عميد الأندية الإماراتية».

وخلافاً لكل الحراس الأساسيين في الفريق الأول لدوري الخليج العربي، دافع شمبيه الذي دشن مشواره مع فرق المراحل السنية لنادي النصر في سبتمبر 2005، ضمن فريق الأشبال تحت 12 عاماً، عن ألوان «الأزرق» لـ 16 موسماً على التوالي، خاض خلالها 288 مباراة، في كل المسابقات من المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول بمعدل 25139 دقيقة.

ويعد شمبيه «27 عاماً» حارس عرين النصر، ومحمد الشامسي «24 عاماً» حارس الوحدة الاستثناء الوحيد بين الأساسين، في حراس الفريق الأول لدوري الخليج العربي، بالاستمرار مع نادٍ واحد من المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول، ويتفوق شمبيه على الشامسي «بحكم عامل السن»، في رصيد المشاركات والمواسم.

ودشن 12 حارساً أساسياً في الفريق الأول لدوري الخليج العربي، مشوارهم مع أندية أخرى، بخلاف أنديتهم الحالية، باستثناء شمبيه وأحمد الشامسي، حيث يعد الجزيرة نقطة الانطلاقة لثلاثة من حراس «دورينا» ممثلين في خالد عيسى «العين»، خالد السناني «الظفرة»، سلطان المنذري «الوصل»، فيما استهل الثلاثي علي خصيف «الجزيرة»، ماجد ناصر «شباب الأهلي»، فهد الظنحاني «بني ياس» المشوار من الفجيرة.

وقدم الوحدة الثنائي عادل وعلي الحوسني حارسا الشارقة وعجمان، في الوقت الذي دشن فيه جمال عبدالله حارس اتحاد كلباء مشواره من نادي دبي، وعبدالله التميمي «الفجيرة» من النصر، ومحمد الجنيبي حارس حتا من العين، إضافة إلى أحمد ديدا حارس خورفكان الحالي، والذي يعد الأكثر تنقلاً بين الأندية، بعدما بدأ مشواره مع الشباب، مروراً بالوصل، والأهلي، والشارقة وحتا، وصولاً إلى محطته الحالية مع «النسور».