البياوي: تدريب الفجيرة ليس مغامرة



فيصل النقبي (الفجيرة)

كشف التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، قناعته التامة بقدرة «الذئاب»، على البقاء في دوري الخليج العربي، رغم بدايته مع الفريق بالخسارة أمام العين واتحاد كلباء، وقال في حوار خاص لـ «الاتحاد»، إن قبوله مهمة الإشراف على «الذئاب» قرار صائب وليس مغامرة، لأنه واثق من إمكانياته التدريبية، وأيضاً إدارة النادي التي اختارته مدرباً، وهذا سبب أساسي لقبوله المهمة.

وأشار البياوي إلى أنه لا يستمع كثيراً للآراء التي تردد عدم امتلاكه خبرة كبيرة في التدريب، وقال: هذا الحديث لا يتناسب مع تطورات الكرة الحديثة، وهناك العديد من الأمثلة لمدربين صغار في العمر، ولديهم خبرات جيدة بالكرة الحديثة.

وأضاف: من المؤسف أن البعض يقول إنني بلا خبرة ميدانية كبيرة، رغم أنني دربت في الدوري السعودي الأقوى عربياً، وأيضاً قطر، ولا أعرف ما معيار الخبرة الذي يتحدثون عنه، وأشرفت على قيادة أندية قوية في السعودية، وحققت نتائج جيدة، وعلى سبيل المثال تسلمت الخور في المركز الأخير، وأنهيت الموسم سابعاً.

وأشار البياوي إلى أنه يعتبر أحد أفضل 5 مدربين في السعودية على صعيد النتائج وقيادة المباريات وهذا موثق، ورد على هذه الأقاويل، ولا أريد الحديث أكثر في هذا الجانب، ولكن أملك خبرة في دوريات قوية، وحضرت إلى دوري الخليج العربي الذي يحلم بالتدريب به أي مدرب مهما كان اسمه.

وعن عدم الاستقرار الفني في الأندية التي دربها، ما يدل على نقص الخبرة، قال: الرد على هذه الأقاويل بسيط للغاية، فقد دربت الرائد لموسمين وهجر لموسم ونصف موسم والقادسية، وتم إيقاف المسابقة بسبب «كورونا»، وقبل ذلك الخور واستمر لنهاية الموسم، ولم أتفق مع الإدارة.

وأضاف: المدرب في الدوريات العربية، لا يختار البقاء أو الاستمرار مع الفرق، وهذه حقيقة، وقرار بقاء المدرب من عدمه يعود إلى إدارات الأندية، وهذا يعرفه الجميع، وحتى لو فاز ببطولة قارية، وتعرض لخسائر محلية ربما «يُقال» مباشرة!

وحول الفارق بين الدوري في الإمارات والسعودية، قال: أولاً في عدد الأجانب، وهو ما يمنح الإثارة البالغة للدوري السعودي، ويجعل المباريات مثيرة للغاية، لأن قائمة الفريق تضم 7 أجانب هناك، بالإضافة إلى الإثارة الناتجة عن الإعلام والتسويق، ومع ذلك فإن دوري الخليج العربي مثير، والمستويات كبيرة، والفارق في مستويات الأجانب وعطائهم.

وعن توقعاته لسباق القمة والقاع، قال البياوي: الجزيرة من الفرق القوية التي تقدم مستويات جيدة، وهو الأفضل فنياً، وكذلك الشارقة يستطيع العودة في أي وقت للمنافسة على الدرع، ولديه مدرب رائع ولاعبون، وكذلك شباب الأهلي الذي يستطيع المنافسة على اللقب، في حال فوزه على الجزيرة.

وأضاف: بالنسبة للبقاء، ولدينا فرصة كبيرة، وجيدة للبقاء في الدوري، وعلينا تجميع النقاط، وقلت للاعبين إنه بمقدورنا تقديم مستويات جيدة في الدوري.

وأشار البياوي إلى أن «الذئاب» تعرض لسوء حظ واضح، خاصة في لقاء اتحاد كلباء، بعد أن داهمت الإصابة اثنين من اللاعبين خلال الشوط الأول، وإضاعة عدد من الفرص، وقال: نبذل أقصى جهدنا للبقاء في «المحترفين».



