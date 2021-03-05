دياز: الفوز على الشارقة طريق النصر للتمسك بحظوظه

معتصم عبدالله (دبي)

أدى النصر صباح اليوم «الجمعة» تدريبه الأساسي، استعداداً لمباراته المرتقبة أمام ضيفه الشارقة مساء «الأحد»، على ستاد آل مكتوم، في قمة ختام «الجولة 19»، لدوري الخليج العربي، وقطع الأرجنتيني رامون دياز مدرب «العميد» بأن الفوز على «الملك»، ينطوي على أهمية مضاعفة لـ «الأزرق»، وأوضح «نقاط الفوز الثلاث هدفنا في المباراة، للإبقاء على حظوظنا في المنافسة على لقب الدوري، وسندخل المواجهة المرتقبة بروح وجدية كبيرة».

ولفت مدرب «العميد» إلى جاهزية جميع عناصر الفريق، باستثناء غياب المدافع البرازيلي جلوبير ليما بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات، وأضاف «لدينا البدلاء القادرين على التعويض، وكل اللاعبين في جاهزية عالية، وأعتقد أن التحضيرات للمباراة مضت بشكل جيد للغاية».

من جانبه، عبر البرازيلي المقيم طارق لوكاس، أحدث الوجوه في قائمة «العميد»، عن سعادته بالحصول على فرصة المشاركة في مباريات كأس الخليج العربي، وقال «أشكر الجهاز الفني على منحي الفرصة، وعلى الثقة التي ساعدتني في سرعة التأقلم، في ظل الدعم الكبير من بقية زملائي، وأطمح دائماً لكون في جاهزية عالية، ليبقى قرار المشاركة في أي مباراة رهن رؤية الجهاز الفني».