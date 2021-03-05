«جولة القمم» موعد مع «المئوية الرابعة» في دوري الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب جمهور الخليج العربي، الاحتفال بالمئوية الرابعة لأهداف الدوري، في الموسم الحالي 2020- 2021، مع انطلاقة «جولة القمم»، في الأسبوع الـ 19 الذي يبدأ غداً «السبت» بإقامة أربع مواجهات منتظرة، تجمع العين مع الوصل، واتحاد كلباء مع بني ياس، حتا مع الفجيرة، والجزيرة مع شباب الأهلي، على أن تستكمل الجولة مساء الأحد بمباريات عجمان مع الوحدة، خورفكان مع الظفرة، النصر مع الشارقة، وشهد الدوري تسجيل 389 هدفاً في 126 مباراة بنهاية الجولة الماضية.

وتتجه الأنظار في الساعة الثامنة والربع مساء الغد «السبت»، صوب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، والذي يحتضن قمة «فخر أبوظبي» متصدر الترتيب برصيد 40 نقطة، بضيفه «الفرسان» صاحب المركز الخامس وله 32 نقطة.

وتشعل نتيجة مباراة الدور الأول، والتي شهدت تسجيل 8 أهداف، بفوز الجزيرة 5-3، أجواء مباراة الليلة، في ظل رغبة أصحاب الأرض الاستمرار في الصدارة، ومعادلة رصيد الانتصارات أمام المنافس في تاريخ مواجهات الدوري، والتي يتفوق فيها شباب الأهلي برصيد 10 انتصارات، مقابل 9 للجزيرة، وتدعم النتائج الإيجابية في الدور الثاني للفريقين الأكثر نجاحاً بحصد 13 نقطة من 5 مباريات، معطيات المتعة المرتقبة في مباراة الليلة.