بيكيه يغيب عن برشلونة أمام سان جيرمان في «الأبطال»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أفادت التقارير الأولية التي ترددت في «كتالونيا»، بأن النجم الإسباني جيرار بيكيه قلب دفاع وقائد برشلونة سيغيب 3 أسابيع عن الملاعب، بسبب الإصابة التي لحقت بركبته اليمنى خلال مباراة أشبيلية، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز «البارسا» 3-صفر وتأهله إلى النهائي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الأندلسي 2-صفر على ملعبه.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن هذا الغياب يعني عدم لحاق بيكيه بمباراة عودة دورالـ16 في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» يوم الأربعاء المقبل بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف الموقع إن «البارسا» فقد بذلك ورقة رابحة مهمة، نظراً لما يتمتع به اللاعب من خبرة كبيرة، في مثل هذه المباريات الحاسمة.

وتابع الموقع أنه يتعين على الهولندي رونالد كومان أن يجهز من الآن البديل المناسب، ليحل محل بيكيه، في مركز قلب الدفاع.

وذكرت مصادر صحفية كتالونية، إن الفرنسي صامويل أومتيتي هو اللاعب الذي قد يحل محل بيكيه، ليلعب بجوار مواطنه كليمان لينجليه كقلبي دفاع.

يذكر أن برشلونة يحتاج للفوز بأربعة أهداف نظيفة على الأقل لتعويض خسارة مباراة الذهاب بالكامب نو «1-4».

وكان بيكيه غاب من قبل لبضعة أشهر، بسبب إصابته بقطع في أربطة الركبة، ولم يعد للملاعب، إلا مع مباراة الذهاب ضد النادي الباريسي. وسجل بيكيه هدفاً حاسماً بضربة رأس رائعة في الدقيقة 90 من مباراة برشلونة أمام أشبيلية في كأس ملك إسبانيا، من تمريرة من الفرنسي أنطوان جريزمان، وسمح لفريقه بانتزاع التعادل في نتيجتي الذهاب والإياب «2-صفر لكل فريق»، وفي الوقت الإضافي من شوطين نجح الدنماركي مارتن برايتويت في تسجيل هدف الفوز لـ «البارسا» في الشوط الرابع، ليتأهل برشلونة إلى نهائي البطولة.



