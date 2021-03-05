بنزيمة: «الظاهرة رونالدو» قدوتي ومعجب بـ «تايسون»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم وهداف ريال مدريد الإسباني، إن علاقته ممتازة بمواطنه ومدربه زين الدين زيدان، وينظر إليه على إنه أخ أكبر، وأضاف في حديث لمجلة «أيكون» التابعة لصحيفة «إلباييس» الإسبانية: إنه لا يتوقف عن توجيه النصائح لي، وأستفيد كثيراً من خبراته في الملاعب.

وعن علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب لسنوات طويلة إلى جواره في النادي «الملكي»، قال بنزيمة: كنت سعيداً باللعب إلى جواره، وكنا شريكين في نجاحات الريال، ولكن أعترف بأن رحيله سمح لي بالقيام بدور مختلف في الملعب و«الدون» كان يسجل 50 هدفاً على الأقل كل سنة، وكنت مطالباً بأن أتكيف على طريقة لعبه، إنه أحد أفضل لاعبي العالم.

وكشف بنزيمة عن نجوم الرياضة الذين ينالون إعجابه أكثر من غيرهم، وقال: في كرة القدم أحب رونالدو البرازيلي «الظاهرة»، وهو قدوتي ومثلي الأعلى، كان مهاجماً رائعاً وماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل، على امتداد مسيرته الكروية.. وبعيداً عن الكرة أنا معجب بالملاكم الأميركي مايك تايسون، لأنه مثلي بنى نفسه بنفسه، وجاء من القاع إلى القمة، ولم يعطنا أحد شيئاً، وإنما اعتمدنا على أنفسنا، ولم يخف بنزيمة كراهيته للعنصرية واصفاً إياها بأنها «شيء مقزز»، واعترف بأهمية المال في حياة الإنسان، ولكنه وحده لا يكفي لكي تكون إنساناً سعيداً في حياتك.

ورغم أن بنزيمة يؤكد أنه لم يكن في يوم من الأيام فوق النقد، إلا إنه يعترف بأنه كان هدفاً للهجوم كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وإن كان ذلك لم يؤثر مطلقاً على تركيزه، ولم يعرضه للسقوط أو الانهيار.

يذكر أن هناك شكوكاً كبيرة في إمكانية لحاق بنزيمة بمباراة «ديربي العاصمة الإسبانية مدريد ضد أتليتكو «الأحد» المقبل في «الليجا»، نظراً لأنه لم تكتمل جاهزيته بعد من الإصابة التي يعالج منها منذ حوالي 3 أسابيع، وأبعدته عن مشاركة فريقه في المباريات الأخيرة للدوري الإسباني.



