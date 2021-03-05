دهشة واستياء لتغيير «مو صلاح» أمام تشيلسي

أنور إبراهيم (القاهرة)

أثار التبديل غير المفهوم الذي أجراه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بإخراج المهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 62، من مباراة الفريق أمام تشيلسي، ضمن «الجولة 29» للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، دهشة واستياء عدد من خبراء الكرة الإنجليزية والأوروبية، وأعداد كبيرة من عشاق ليفربول، ومحمد صلاح على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان التساؤل الذي فرض نفسه هو: كيف يُخرج كلوب صلاح، وهو الذي لم يكن سيئاً في الشوط الأول؟، بل صنع تمريرتين رائعتين، واحدة لساديو ماني، والأخرى لجونز، ولو استغلاها لتغير سير المباراة تماماً. وخرج صلاح غاضباً عند تغييره، وبدا ذلك تعبيرات وجهه، وكأن لسان حاله يقول: لا أستحق أن أخرج في هذا التوقيت.

النجم الإنجليزي المخضرم جيمي كاراجر أسطورة «الريدز» السابق، قال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: لا أصدق أن كلوب أجرى هذا التبديل، لقد كان بحاجة إلى تسجيل أهداف، ورغم ذلك أخرج هداف الدوري!.

أما جيمي ريدناب لاعب ليفربول وتوتنهام السابق، فقد أبدى دهشته أيضاً من التغيير، وكرر نفس كلام كاراجر، مشيراً إلى أن صلاح لم يكن يستحق التغيير، وإنما هناك من كانوا يستحقون ذلك، ولكنه لم يذكر أحداً بالاسم.

المثير للدهشة إن كلوب في تبريره بعد المباراة لأسباب قيامه بتغيير صلاح، قال: رأيته متعباً لأنه لعب كثيراً في الجولات السابقة!.

وأضاف: كان بمقدوري أن أغير ماني أو فيرمينو، ولكن رأيت أن الأمر يستوجب خروج صلاح.

وكانت المباراة انتهت بفوز تشيلسي 1-صفر، وسجل الهدف ماسون ماونت قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، بينما ألغى الحكم هدفاً للألماني تيمو فيرنر في الدقيقة 23، بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفار.

وتلك هي الخسارة الخامسة على التوالي التي يتعرض لها ليفربول على ملعب أنفيلد، وتراجع ترتيب «الريدز» إلى المركز السابع برصيد 43 نقطة.



