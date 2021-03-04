«دولية العين» لقفز الحواجز تنطلق اليوم

العين (الاتحاد)

برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، تنطلق بعد ظهر اليوم بطولة العين الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، على ميادين «العين للفروسية»، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين.

وتشتمل دولية العين على ستة أشواط، بمواصفات الجولة الواحدة والمرحلتين والجولة مع تمايز، وتقام جميعها خلال الفترة المسائية بواقع ثلاث منافسات في كل يوم، ويصمم مسارها بحواجز يتراوح ارتفاعها من 125 سم وحتى 145 سم في شوط الجائزة الكبرى من جولة واحدة، مع جولة للتمايز برعاية لونجين، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 330 ألف درهم.