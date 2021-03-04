بيريرا يغيب عن «القمة 88» بين «الملك» و«العميد»

علي معالي (الشارقة)

يتوقع غياب لوان بيريرا عن هجوم الشارقة، في مباراة النصر، ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، لعدم اكتمال شفائه، حيث تعرض للإصابة في الجولة قبل الماضية، وهو أحد العناصر التي أصبح يعتمد عليها المدرب عبدالعزيز العنبري هذا الموسم، ويصبح سيف راشد البديل الأنسب في المباراة التي يعتبرها «الملك» مهمة للغاية، من أجل العودة إلى الانتصارات، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على الدرع.

وتحمل مباراة الأحد رقم 88 في تاريخ مباريات الفريقين منذ انطلاقة «دورينا»، ومن المنتظر عودة محمد عبدالباسط للمشاركة من البداية، في ظل غياب ماجد سرور المصاب بقطع في الرباط الصليبي، ويغيب حتى نهاية الموسم، والفرصة سانحة تماماً أمام عبدالباسط لإثبات كفاءته العالية إلى جوار الأوزبكي شوكوروف.

من جانب آخر، بدأت فرق مجموعة الشارقة في دوري أبطال آسيا ترتيب أوراقها بمنتهى القوة، وأبرزها تراكتور الإيراني الذي كان يعاني خلال الفترة الماضية من عدم وجود مدرب، وقيام مسعود شجاعي محترف الشارقة الأسبق بمهمة المدرب واللاعب معاً، وهو ما جعل الفريق يتراجع في الترتيب، إلا أن النادي تعاقد مؤخراً مع رسول خطيبي، ليتولى المهمة وعاد تراكتور لحالة الاستقرار، وصعد من المركز الثامن إلى الخامس متساوياً مع 3 فرق في النقاط برصيد 23 نقطة، بعد انتهاء «الجولة 16».

أما باختاكور الأوزبكي فيستعد حالياً لانطلاق الدوري، حيث يلتقي في الجولة الأولى مع ناساف يوم الأربعاء، بعد فترة إعداد جيدة للغاية لباختاكور، منها جزء كبير في دبي.