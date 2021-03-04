هاليب تنسحب من «تنس دبي» للإصابة أسفل الظهر

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عن انسحاب حاملة اللقب سيمونا هاليب من البطولة لهذا العام، إثر ظهور بعض المشاكل في ظهرها، رغم إعلانها السابق عن سعيها للدفاع عن لقبها خلال مشاركتها الثامنة في دبي.

وقالت هاليب: لسوء الحظ، بدأت أشعر مؤخراً بآلام في أسفل ظهري، وكان قراراً صعباً وتحدياً كبيراً بأن انسحب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، خاصة أن لدي ذكريات رائعة فيها تكللت بفوزي بلقبها العام الماضي، وذلك بعد سلسلة من المنافسات الاستثنائية مع اللاعبات في دبي، لذا أشعر بخيبة أمل لأنني لن أتمكن من الدفاع عن لقبي، وأتمنى لفريق البطولة وغيرهم من المشاركين فيها بطولة ناجحة، وأتطلع إلى العودة العام المقبل.

من جانبه، قال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: ندعو لهاليب الشفاء العاجل، وعلى الرغم من أننا كنا منتظرين تألق سيمونا خلال مشاركتها معنا في دبي، لكننا نحترم قرارها بوضع صحتها أولاً، نأمل أن تبدأ في الشعور بالتحسن والعودة إلى ساحة المنافسات قريباً.