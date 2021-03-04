البياوي: مواجهة الفجيرة وحتا «مصيرية»

فيصل النقبي (الفجيرة)

شدد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، على أهمية النقاط الثلاث أمام حتا في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وقال إن المواجهة تعتبر مصيرية، والفوز بها ضروري للفريق وأولوية.

وأضاف: طوينا صفحة الخسارتين الأخيرتين بالدوري، وجاهزون رغم الإصابات التي طاردت الفريق مؤخراً، حيث نفتقد جهود السويدي صاموئيل «الهداف»، بالإضافة إلى خليل خميس «القائد»، مع الفرنسي رشيد آية عثمان، ونأمل أن يظهر «البدلاء» بالمستوى الجيد.

وقال إن اللاعبين مطالبون بإسعاد جماهيرهم، والعودة إلى النتائج الإيجابية، ونتمنى أن يقف معنا الحظ الذي غاب عنا في المباريات السابقة، ومن جانبنا لن ندخر أي وسيلة من أجل الفوز.