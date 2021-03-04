بيدرو: العين يخوض لقاء الوصل بمنطق «نهائي الكؤوس»

العين (الاتحاد)

شدد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، على أن «الزعيم» عاش لحظات صعبة، بعدما خسرنا مباراته الأخيرة أمام الظفرة، ولكن طريقة الخسارة «مؤلمة»، وقال: أداؤنا في مباراتنا القادمة يعتمد علينا، لذلك لابد من التركيز على عملنا، وندرك جيداً أن الوصل جيد، خصوصاً في الوسط والهجوم، لوجود لاعبين مهمين يتمتعون بإمكانيات عالية، مثل فابيو ليما.

وأضاف: نلعب على أرضنا، وعازمون على إحراز نتيجة إيجابية، والطريق للقيام بذلك يتمثل في التعامل مع كل مباراة بمنطق النهائي، وانتزاع نقاطها الثلاث، لنزيد من محصلة نقاطنا، وعلينا كذلك التعامل مع هذا الأمر كهدف أساسي لنا.

وقال: هناك بعض الغيابات، ونعرف أننا خضنا موسماً صعباً علينا، فلا يخلو أسبوع من الأخبار السيئة التي تتعلق بغياب أحد لاعبي الفريق، وكدليل على مدى الصعوبات التي واجهها الفريق هذا الموسم، أنه في جميع المباريات الرسمية وعددها 21 لقاءً في جميع البطولات، لم يلعب الفريق إلا 3 مباريات بتشكيلة ثابتة.

وقال: الأمور تسير بصورة جيدة، واللاعبون لديهم الرغبة الكبيرة لتغيير الصورة، وتعويض النتيجة السلبية الأخيرة، مع الأخذ بالاعتبار أننا نلعب على أرضنا، ورغبتنا كبيرة في إهداء جماهيرنا النقاط الثلاث، واستعادة الثقة.



