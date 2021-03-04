كايزر: عقلية الفوز لدى الجزيرة لن تتغير أمام شباب الأهلي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أشار الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، إلى أن فريقه لن يغير أسلوبه الهجومي أو عقليته التي تبحث عن الفوز، عندما يواجه شباب الأهلي، يوم السبت المقبل، في «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، وأوضح في الوقت نفسه أن فريقه لم يعان من الضغوط، عندما خسر بعض النقاط هذا الموسم، ولا يعاني منها الآن، بعد أن تصدر المسابقة.

وتوقع المدرب الهولندي أن تأتي المباراة هجومية، لأن الفريقين يلعبان بأسلوب هجومي، ويبحثان عن التسجيل، مستشهداً بلقاء الدور الأول والذي شهد تسجيل 8 أهداف.

وقال: ستكون مباراة صعبة ومهمة للفريقين، علينا أن نكون أذكياء من جهتنا، في التعامل مع صناع اللعب والمهاجمين في شباب الأهلي، ونحن نمر بفترة جيدة، ولدينا ثقة في قدرتنا على تقديم أداء متميز ونتطلع بحماس إلى المباراة، وشباب الأهلي منافس قوي يمر بفترة جيدة على مستوى الأداء والنتائج، وحقق عدداً من الانتصارات المتتالية، وهو يمتاز بالسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، ولا توجد تعديلات في طريقتنا، ونتعامل معه كمجموعة، والجماعية في الأداء مكنتنا من الخروج في عدد من المباريات بشباك نظيفة.

وأضاف: نفقد خلفان مبارك وعبدالله رمضان الموقوفين، وهما لاعبان مؤثران ويقدمان الكثير للجزيرة والمنتخب، ولدينا البدائل، ولكن لن أكشف عنها، وأتوقع مباراة مثيرة وممتعة بين الجزيرة وشباب الأهلي.

وأشاد كايزر بقدرات الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو لاعب الجزيرة، الذي رافقه في المؤتمر الصحفي، وكشف عن معرفته به منذ أن كان صغيراً، معتبراً أنه أصبح يملك قدرات وخبرات أكبر، وأنه يمثل إضافة بجانب زملائه في الفريق.

بدوره، قال سيريرو: إنه لا يلجأ إلى المراوغة بغرض إمتاع الجمهور، إلا عندما يكون مضطراً لذلك، ويفضل العمل الجماعي في الفريق، كما أنه ليس مهتماً بتسجيل الأهداف، بل بفوز الفريق في كل مباراة يخوضها.

وأبدى اللاعب سعادته بالتجديد للجزيرة منذ فترة قصيرة، وأن يكون فريقه في قمة ترتيب الدوري.



