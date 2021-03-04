مهدي علي: مباراة شباب الأهلي والجزيرة قوية ونلعب لتحسين الترتيب

منير رحومة (دبي)

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن مباراة فريقه مع الجزيرة، ضمن «الجولة 19»، لدوري الخليج العربي، والتي تقام يوم السبت المقبل بملعب محمد بن زايد في أبوظبي، تعد مواجهة قوية وصعبة للفريقين، وأن ملاقاة متصدر الدوري وعلى أرضه، وهو يرغب في التقدم أكثر، ويسعى جاهداً للمحافظة على القمة، تتطلب بذل الجهد الكبير، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين المركز في جدول الترتيب.

وأضاف أن «فخر أبوظبي» حصل على أكبر فترة من الراحة، مقارنة بلاعبي «الفرسان»، لأنه ينافس في بطولة واحدة، وهي دوري الخليج العربي، على عكس شباب الأهلي الذي يلعب مباراة كل ثلاثة أيام بسبب وجوده في كل البطولات، ورغم ذلك يسعى لتجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة، ليدخلوا المباراة في وضع جيد.

وبخصوص جاهزية فريقه، قال: نفقد مجموعة من اللاعبين المهمين في التشكيلة، مثل كارتابيا ووليد عباس، بعد أن حصل كل منهما على ثلاث إنذارات خلال الفترة السابقة، إضافة إلى يوسف جابر الذي يعاني من الإصابة ولن يكون متاحاً، مشيراً إلى أن بقية اللاعبين تحت رهن الجهاز الفني، لتقديم الإضافة المرجوة، والعودة بنتيجة إيجابية تعزز المسيرة الناجحة للفريق.



