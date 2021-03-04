داسيلفا: اتحاد كلباء يعاني «الإرهاق البسيط»!

فيصل النقبي (كلباء)

كشف الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه يعاني إرهاقاً بسيطاً، بسبب تتابع المباريات في الفترة الأخيرة، وهذا ما يؤثر على إعداده، مشيراً إلى وجود أيام قليلة تفصل بين المباراة الأخيرة والقادمة.

وأكد داسيلفا أن بني ياس قوي، ويستحق المركز الحالي، وكذلك الصراع على لقب الدوري.

وأضاف: خلال المباريات الماضية حققنا نتائج إيجابية، ولكن لكل مباراة ظروفها الخاصة، ونسعى في المباريات المقبلة إلى تدوير بعض اللاعبين وإراحة بعض الأساسيين، ومنح الفرصة للبدلاء.

وعن الخروج من كأس الخليج العربي، قال: ليس بالسهل على اللاعبين الوداع «المؤلم» من نصف النهائي، ولكنهم لاعبون محترفون، ولديهم خبرة المباريات، وخبرة طويلة في مجال كرة القدم، وبكل تأكيد سيتخطون هذه «الكبوة»

وعن الغيابات، قال «البرازيلي رومولو يغيب عن المباراة بسبب الإصابة، حيث يعاني الإصابة بشد عضلي، وفي حاجه للراحة والاستشفاء، ونتمنى أن يكون جاهزاً في مباراة الظفرة.