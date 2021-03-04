إيسايلا: أتمنى التفوق لبني ياس في «المحاولة الرابعة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أبدى دانيل إيسايلا مدرب بني ياس، سعادته بتجديد عقده للموسمين المقبلين مع «السماوي»، مؤكداً أنه أصبح جزءاً من «أسرة النادي»، ويأمل أن يواصل والفريق حصد المزيد من الانتصارات، وقال متحدثاً عن لقاء فريقه مع اتحاد كلباء يوم السبت المقبل، في «الجولة 19» لدوري الخليج العربي: إنه صعب للغاية، خاصة أن الفريقين التقيا هذا الموسم 3 مرات، ولم يتمكن بني ياس من الفوز، رغم تقديمه المستوى الكبير في جميع المباريات، متمنياً أن يواصل «السماوي» تقديم مستوياته العالية ويتوج ذلك بالفوز هذه المرة.

وأضاف: أخبرت اللاعبين أن المنافس «خطير» لأنه يلعب بروح ولا يستسلم أبداً، وأن هذا هو سر نجاح اتحاد كلباء، لذلك يجب أن لا نمنحه الفرص السهلة للتسجيل، وعانينا كثيراً أمامه في المباريات الثلاث الماضية، وعلينا أن لا نخطئ أمامه.

وأوضح إيسايلا أن فريقه مكتمل الصفوف، بعودة جميع اللاعبين الموقوفين، مبدياً سعادته بالتجديد لخالد العطاس، متمنياً أن تقوم إدارة النادي بالتجديد لجميع اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء للحفاظ على هذه المجموعة المتميزة.

وعن قدرة الفريق على تحطيم أرقامه في الدوري الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر، قال: الأرقام القياسية وجدت لتُحطم، لكننا نركز فقط على لقاء اتحاد كلباء، وكيفية الفوز فيه.

من جهته، قال فهد الظنحاني حارس بني ياس: سعداء بتجديد عقد المدرب وبقائه، ونتمنى أن نواصل بذات القوة، ونحقق بطولة في المستقبل القريب، أمامنا مباراة صعبة تحتاج إلى التركيز العالي على مدار الشوطين.



