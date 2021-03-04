فلاديمير: حتا يخوض «مباراة الموسم»

مراد المصري (دبي)

شدد الصربي فلاديمير مدرب حتا، على أن فريقه يخوض أهم مباراة له هذا الموسم، عندما يلتقي الفجيرة يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: النتيجة تحدد وضعنا في البطولة، وأتوقع التركيز والقتالية من اللاعبين طول دقائق اللقاء، بعدما فقدنا نقاطاً مهمة في آخر 5 دقائق في الجولات الأخيرة، لفقدان التركيز وارتكاب الأخطاء، أو أحياناً قلة الثقة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار إلى أن الأمر الإيجابي، هو اكتمال قائمة «الإعصار»، وقال: لا توجد غيابات سواء للإصابة أو الإيقاف، ونواصل العمل والتحضيرات، من أجل تقديم أقصى طاقتنا في المباراة.

وحول عدد النقاط التي يحتاج لها حتا للنجاة من الهبوط، قال: يجب علينا فقط أن نحقق عدد نقاط أكبر من الفريقين الذين يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير في نهاية الموسم!