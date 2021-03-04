«العانجه» و«الشاهينية» تحلقان بكأسي اللقايا في «ختامي الوثبة»

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الرابع للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة، والتي خصصت لفئة اللقايا لمسافة 5 كلم، وتنافست نجائب الأصائل على 4 رموز في الفترة المسائية.

وتألق شعار هجن معالي علي محمد بن حماد الشامسي، بحصده رمزين من الرموز الأربعة المخصصة لسن للقايا، وسط منافسة قوية من المطايا المشاركة على تحقيق المراكز الأول من أجل حصد الناموس في درة المهرجانات.

وخطف شعار هجن معالي علي محمد بن حماد الشامسي كأسي الأبكار المفتوح والمحليات، إذ نجحت «العانجه» في التتويج بكأس اللقايا الأبكار المفتوح في الشوط الرئيس الأول، بعدما تمكنت من عبور خط النهاية في المركز الأول بزمن 7.14.00 دقيقة، بفارق مريح عن «آرام» لخليفة بن علي راشد النعيمي، التي حلت في المركز الثاني بزمن 7.14.08 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «مخيفة» لسعيد محمد بن كراز السبوسي.

وحلق «شاهين» لسيف علي بن كليب الكتبي ببندقية اللقايا الجعدان في الشوط المفتوح، حيث نجح في كسر الرقم المسجل في هذا الشوط وأنهى التحدي في زمن قدره 7.10.03 دقيقة، مسجلاً أفضل توقيت زمني خلال المنافسات، بينما جاء في المركز الثاني «عالي» لموسى عبد العزيز، وفي المركز الثالث «مرموق» لمحمد سعيد بالكيلة العامري.

وأهدت «الشاهينية» معالي علي محمد بن حماد الشامسي الرمز الثاني في الشوط الثالث، ونالت كأس الأبكار المحليات بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7.12.06 دقيقة، لتؤكد تفوق هجن الشامسي خلال منافسات، تاركة المركز الثاني لـ «الوثبة» لحمد نافع الشدي المنصوري، أما المركز الثالث فكان من نصيب سالم سعيد منانة.

وعانق «الشامخ» لمحمد سهيل بن عويضان العامري، بندقية اللقايا الجعدان المحليات في الشوط الرئيس الرابع، ليحصل على آخر رموز فئة اللقايا خلال المهرجان بعد أن جاء في المركز الأول بزمن 7.16.03 دقيقة، بعد منافسة شديدة مع «هملول» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري الذي أنهى الشوط ثانياً، وحل في المركز الثالث «كايف» لسالم عامر المنصوري.