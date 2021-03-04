هيلمان: الوصل يلعب من أجل «أفضل مركز»









مراد المصري (دبي)

أكد أودير هيلمان مدرب الوصل، أن فريقه يلعب من أجل الفوز، وحصد النقاط الثلاث أمام العين، في لقاء «الجولة 19» يوم السبت المقبل، مع محاولته إنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن في دوري الخليج العربي، وقال: طوينا صفحة الخروج من كأس الخليج العربي، وكرة القدم دائماً تمنحك الفرح أو الحزن لمدة 24 ساعة، بعد ذلك يجب أن تستعد للمواجهة التالية، لذلك يجب أن نستعد لمباراتنا أمام العين، وننتظر رؤية جاهزية اللاعبين لتحديد التشكيلة التي تخوض اللقاء.

وأعترف هيلمان بتأثير غياب علي سالمين بسبب الإيقاف، ومع ذلك فإن الفريق قادر على تعويض غيابه، وقال: نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية، في ظل غياب لاعبين مؤثرين مؤخراً، ولم نعرف الخسارة في مباريات عدة على التوالي في الدوري، ويجب أن نواصل العمل بنفس التركيز الحالي.