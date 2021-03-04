اتحاد الكرة يطلب رسمياً استضافة تصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

تقدم اتحاد كرة القدم رسمياً بطلب إلى الاتحاد الآسيوي، لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن المجموعة السابعة التي تضم الإمارات، وفيتنام، وتايلاند، وماليزيا وإندونيسيا، وتقام المباريات بنظام التجمع من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وقال ‬محمد ‬عبدالله ‬هزام ‬الظاهري ‬الأمين ‬العام ‬لاتحاد ‬كرة ‬القدم: ‬إن ‬الملف ‬الذي ‬تم ‬تقديمه رسمياً، اليوم «الخميس»، ‬يلبي ‬كل ‬المعايير ‬والشروط ‬والمتطلبات ‬التي ‬حددها ‬الاتحاد ‬القاري، ‬سواء ‬ملاعب ‬التدريب ‬والمباريات ‬ومقر ‬إقامة ‬بعثات ‬المنتخبات ‬والحكام ‬ومسؤولي ‬الاتحاد ‬الآسيوي، ‬إلى ‬جانب ‬بروتوكول ‬صحي ‬عالي ‬الجودة، ‬يضمن ‬سلامة ‬أعضاء ‬الأجهزة ‬الفنية ‬والإدارية ‬واللاعبين ‬والحكام ‬والمنظمين ‬وغيرهم، ‬مشيراً ‬إلى ‬أن ‬اتحاد ‬الكرة ‬اختار ‬ملعبي ‬زعبيل «الوصل» ‬وآل ‬مكتوم «النصر» لإقامة ‬المباريات، ‬كما ‬تم ‬اختيار ‬الفنادق ‬وملاعب ‬التدريب ‬بعناية.

وأضاف أن اتحاد كرة القدم قام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، حول استضافة مباريات التصفيات التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمنتخبنا الذي يطمح للفوز في جميع المباريات، لضمان العبور إلى المرحلة الثانية والحاسمة من التصفيات، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يحرص على تقديم كل الدعم لـ «الأبيض» في مشواره بالتصفيات، لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الإماراتية.

وأعرب ابن هزام عن ثقته بقدرة الإمارات على استضافة مباريات المجموعة، وهي الأحق في ذلك بشهادة الجميع لعوامل عدة، أهمها أن منتخبنا كان سيخوض 3 مباريات على أرضه وواحدة خارجها، قبل التأجيل، بجانب الخبرة الكبيرة التي نملكها في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة وكرة القدم تحديداً، آخرها كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى، وقبلها كأس العالم للأندية 2017 و2018.

وقال: خلال جائحة كورونا أثبتنا للجميع قدرتنا على التعامل مع الوضع بشكل مثالي، حيث استضفنا أكثر من 20 منتخباً وفريقاً خاضت مباريات دولية بموافقة الاتحادين الآسيوي والدولي.

وحدد «الآسيوي» برنامج مباريات المجموعة السابعة بنظام التجمع، بحيث يلعب 3 ‬يونيو ‬تايلاند ‏مع إندونيسيا والإمارات مع ماليزيا، وفي يوم 7 يونيو يلتقي فيتنام مع إندونيسيا، والإمارات ‏مع تايلاند، وفي يوم 11 يونيو يلتقي إندونيسيا ‏مع الإمارات وماليزيا ‏مع فيتنام، وفي 15 يونيو يلعب تايلاند ‏مع ماليزيا والإمارات ‏مع فيتنام.