«جولة ساخنة» في «دوري الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تشهد «الجولة 15» لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم 3 مباريات مهمة غداً «الجمعة»، حيث يلتقي العروبة مع الحمرية، والبطائح مع التعاون، ويحل مسافي ضيفاً على الذيد، وتستكمل الجولة بعد غد «السبت»، بلقاءات دبا الفجيرة مع دبا الحصن والعربي مع الإمارات.

يدخل «الصقور» مباراة الجولة مع منافس متطور مثل العربي، وطموحه كسر حاجز «الثلاثين» والوصول إلى النقطة 31، وإبقاء الفارق بينه وبين أقرب منافسه العروبة، في حال فوزه أربع نقاط، وهو الهدف الأول لـ «الصقور» في هذه الجولة رغم اصطدامه بالعربي الذي يقدم مستويات جيدة، ويحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وفي «ديربي دبا»، تكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، خاصة أنهما «المتجاوران جغرافياً»، وكذلك في جدول الترتيب، ويحتل دبا الحصن المركز الرابع بـ 20 نقطة، ودبا الفجيرة خامساً وله 9 نقطة، وفي حال فوز دبا الحصن يتقدم خطوة مهمة في سباق المنافسة، على إحدى بطاقتي التأهل، وكذلك الحال لـ «النواخذة».

وفي مربح، يدخل العروبة قمته مع الحمرية، وهو يدرك أن الإمارات يريد توسيع الفارق لأكثر من 4 نقاط، لذلك يلعب للفوز فقط، من أجل إبقاء الفارق لحين المواجهة المشتركة بينهما.

أما البطائح الذي تغير فنياً قبل هذه الجولة، فيريد العودة مجدداً للمنافسة والتقدم إلى الأمام، والاستفادة من تصادم العروبة مع الحمرية، لاقتناص المركز الثاني، في حال فوزه وخسارة العروبة.

ويقام في آخر مباريات الجولة «لقاء هادئ» يجمع بين الذيد ومسافي، وهما صاحبا المركزين العاشر والحادي عشر في المسابقة.