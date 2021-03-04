7 مواجهات مباشرة لـ «خماسي المقدمة» في «جولات الحسم»

معتصم عبدالله (دبي)

تنطوي المواجهات الـ 56 المتبقية، في الجولات الثماني المتبقية، لدوري الخليج العربي، في الموسم الحالي 2020- 2021، على أهمية متساوية للفرق المتنافسة على «درع الدوري»، والتي تجمع بشكل خاص «خماسي المقدمة» الحالي بقيادة الجزيرة المتصدر برصيد 40 نقطة، الشارقة «حامل اللقب» والوصيف برصيد 37، بني ياس «الثالث» برصيد 36 نقطة، والنصر «الرابع» وله 33، بفارق نقطة أمام شباب الأهلي «الخامس» بـ 32، في الوقت الذي تبدو فيه حظوظ العين «السادس» برصيد 30 نقطة، والوحدة السابع برصيد 28 صعبة للغاية.

وتلعب المواجهات المباشرة لخماسي المقدمة دوراً مفصلياً في تحديد الأفضلية، خاصة في حالات التساوي في النقاط، عطفاً على لوائح الدوري، والتي تمنح الفائز بالمواجهات المباشرة الترتيب الأعلى، حيث تشهد الجولات المتبقية في عمر الدوري 7 مواجهات مباشرة للكبار، تسهم في رسم ملامح اللقب في الموسم الأكثر إثارة بدوري المحترفين.

وتشهد «الجولة 19» مواجهتين لفرق القمة تجمع الجزيرة «المتصدر» وشباب الأهلي «الخامس» في أبوظبي، فيما يستضيف النصر «الرابع» منافسه الشارقة «الوصيف»، في ختام الجولة ذاتها، وشهد الدور الأول تفوق «فخر أبوظبي» على مضيفه «الفرسان» بنتيجة 5-3، فيما تفوق «الملك» على «العميد» 2-1.

وتستمر إثارة المواجهات المباشرة في «الجولة 20» بلقاء بني ياس «الثالث» بالنصر «الرابع»، وكان «العميد» حسم مواجهة الدور الأول بالفوز على ملعبه بهدف ضياء سبع في الدقيقة 57، ويلتقي في الجولة التالية «21» شباب الأهلي بضيفه الشارقة، بعد التعادل 1-1 في مباراة الدور الأول على «الملعب البيضاوي» بـ «الإمارة الباسمة».

وفي الوقت الذي تغيب فيه المواجهات المباشرة لفرق القمة عن «الجولة 22»، تشهد «الجولة 23» مباراة الشارقة وبني ياس في مباراة ثأرية، بعدما ألحق «السماوي» الخسارة الأولى بضيفه «الملك»، في مواجهة الفريقين في الدور الأول، بالهدف «المارادوني» لـ «البديل» أحمد شحدة مهاجم بني ياس، وتختتم «مواجهات الكبار» بلقاء منتظر يجمع النصر وشباب الأهلي في «الديربي القديم» ضمن «الجولة 26»، بعدما تفوق «الفرسان» بنتيجة 1-0 في الدور الأول، علماً أن الفريقين يلتقيان في مباراتي نهائي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وإجمالاً تبقت للجزيرة المتصدر مباراة واحدة في مواجهات «أهل القمة» أمام شباب الأهلي الذي يخوض بدوره 4 مواجهات مثيرة تجمع إلى جانب الجزيرة الشارقة وبني ياس والنصر، فيما تلعب أندية الشارقة والنصر وبني ياس 3 مواجهات أمام المنافسين المباشرين على اللقب.