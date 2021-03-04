دومينيك يطارد التاريخ في «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

يطمح دومينيك ثيم إلى أن يكون أول لاعب نمساوي يفوز باللقب منذ مواطنه توماس موستر عام 1997، خلال مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

ويعد دومينيك بطل أميركا المفتوحة أبرز المرشحين لحصد اللقب، ويأمل أن يسير على خطى مواطنه الأسطوري، الذي تمكن من تجاوز جوران إيفانيسيفيش في نهائي مشوقة، حيث لم ينجح أي لاعب أو لاعبة تنس من النمسا بالحصول على جائزة هذه البطولة المرموقة منذ ذلك الحين.

وقال كولم ماكلولين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سبق لدومينيك ثيم أن أثبت جدارته بوضع اسمه إلى جانب أساطير «الكرة الصفراء»، بما فيهم توماس موستر ضمن أعظم لاعبي التنس في النمسا على الإطلاق، خاصة خلال الموسمين الماضيين، ولذا نتطلع للترحيب به في دبي مجدداً.

تبدأ رحلة دومينيك لحصد اللقب 14 مارس الجاري، وتأتي بعد أسبوع بطولة الماسترز 1000 لرابطة محترفات التنس الزاخرة بالنجوم والتي تنطلق في السابع من الشهر الجاري، لتضم المدافعة عن اللقب سيمونا هاليب، والفائزات السابقات ببطولات دبي بيترا كفيتوفا وإيلينا سفيتولينا وبيليندا بنشيتش، ووصيفة بطولة أميركا المفتوحة 2020، والحائزة على جائزة أفضل لاعبة عائدة لرابطة محترفات التنس فيكتوريا أزارينكا، والفائزة بلقب بطولة أبوظبي للتنس 2021 أرينا سابالينكا وبطلة فرنسا المفتوحة 2020 وأيدلايد 2021 إيجا شفيونتيك، والفائزة السابقة بلقبي «جراند سلام» جاربيني موجوروزا، إلى جانب الموهبة التونسية أُنس جابر.

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: يزداد التشويق مع اقترابنا من موعد انطلاق البطولة بعد أسبوعين، ونحن على ثقة أن منافساتها ستزخر بمشاعر فرح الفائزين وخيبة أمل المهزومين، ويقدم دومينيك ثيم أداءً متميزاً، وستكون متابعته تجربة ممتعة، وسيكون بلا شك من أوفر اللاعبين حظاً للفوز باللقب، علماً أن النجاح لن يكون مضموناً لأحد في ضوء المنافسة القوية التي ستشهدها البطولة.

ويواجه دومينيك أثناء رحلته لحصد اللقب، أندري روبليف الفائز بخمسة ألقاب خلال عام 2020 والمصنف الثامن عالمياً، وماتيو بيريتيني الذي وصل إلى نهائي كأس رابطة محترفي التنس 2021، وستان فافرينكا حامل ثلاثة ألقاب لبطولات جراند سلام، ودينيس شابوفالوف المتأهل إلى ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2020، وجاييل مونفيس المتأهل لنصف نهائي بطولة دبي 2020، وروبرتو باوتيستا أجوت الفائز ببطولة دبي 2018، وديفيد جوفان الفائز ببطولة مونبلييه 2021، وبابلو كارينو بوستا المتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2020.



