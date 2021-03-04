جبل علي يودع موسم سباقاته بـ «الصفوح»

دبي (الاتحاد)

ينظم مضمار جبل علي حفل سباقه قبل الأخير «الصفوح» غدا، والذي يتألف من 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويشارك فيها 86 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 514 ألف درهم.

ويعد «نوليميتس» صاحب المركز الثاني في مشاركته الأخيرة، أبرز المتحدين في الشوط الرابع والرئيس على لقب مزارع شادويل لمسافة 1200 متر، البالغ جائزته 100 ألف درهم، وينافسه «زو ستورم» الفائز في سباقين في ميدان، ويسعي «رير نينجا» صاحب النتائج القوية لمنافسة الثنائي، فيما تدفع نقابة بورسلي بكل من «أجمل» و«هوا بلادي».

ويتقدم «ايه اف الباهر» الذي لم يخسر في جبل علي، المنافسين في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 1400 متر، على لقب سيرفيو، وينافسه كل من «العزوم» و«مقام».

ويسعي «دينجرس ثوت» ورفيقته في الإسطبل «تابي سيو»، للظفر بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب الشعفار للاستثمار، وينافسهم «الهدير» الذي يسعي لتسجيل فوزه الأول، والقادم الجديد «سير أوكس» في انطلاقته الأولى محلياً.

ويواجه «تريكباج» خيولاً قوية في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب مركز دبي العقاري، أبرزها «كورسن» حامل الوزن الأعلى، ويعود «شجي» بقيادة فارس الإسطبل جيم كرولي فيما يسجل رفيقه «تشابه» ظهوره الأول.

ويسعى «دهباشي» لتحقيق انتصار جديد في خامس الأشواط لمسافة 1800 متر على لقب اسكانا، بعد فوز قوي الشهر الماضي، لكنه يواجه خيولاً قوية مثل «ميستري لاند»، بينما يسجل «القعقاع» ظهوره الأول في المضمار الأصفر.

ويواجه «زيرو تو ايه هندريد» الذي اقترب من الصدارة في ميدان، منافسين أقوياء في الشوط السادس لمسافة الميل على لقب مضمار جبل علي، وينافسه صاحب الأرض «واثق» وهناك «فولسهود» الذي يناسبه المضمار قياساً لنتائجه.

ويختتم الحفل بسباق هانديكاب لمسافة الميل، حيث يشكل «هومسبين» الخطورة الأكبر، لكن «باليتومين» أثبت جدارته في جبل علي من قبل، ومعه رفيقه في الإسطبل «سلتيك برينس».

وتتصدر خيول راشد بورسلي بطولة الملاك برصيد 8 انتصارات، فيما يتزعم المدربان دوج واتسون وسالم بن غدير قائمة المدربين برصيد 12 انتصاراً، ويتصدر رويستون فرنش بطولة الفرسان برصيد 9 انتصارات.