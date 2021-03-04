كأس دبي للبولو بين الإمارات وغنتوت

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار غدا على منافسات النسخة الثانية عشر من كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو بالمباراة النهائية التي تجمع بين فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي في ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، ويسبق النهائي مباراة كأس بنتلي الإمارات في الثانية ظهراً بين فريق بنجاش وذئاب دبي كافو.

وأنهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة كافة الترتيبات للختام، ودعوة لعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية والفنية، وسيبدأ برنامج مهرجان الختام بالفعاليات، حيث تقدم مدرسة ركوب الخيل بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عرضاً بالإعلام، على أن تقام مباراة كأس بنتلي بين بنجاش وذئاب دبي كافو، وبعدها تبدأ مراسم المباراة النهائية، ويعقبها حفل الختام وتتويج البطل والوصيف في الكأس الذهبية وكأس بنتلي الإمارات، وستكون الألعاب النارية مسك ختام البطولة.

يدخل فريق الإمارات المباراة بعد مسيرة كفاح، حيث لعب 4 مباريات منها ثلاث مباريات في الدور التمهيدي أمام أبوظبي وزيدان والذئاب، وواحدة في الملحق قبل النهائي أمام أبوظبي، ليرد اعتباره ويعود إلى الواجهة من جديد، أما غنتوت فقد حقق العلامة الكاملة وفاز في المباريات الأربع على الحبتور وبنجاش وايفزا مهرة والحبتور مرة ثانية في الدور نصف النهائي.

ويدخل الإمارات مباراة الختام ولديه (17 جول)، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ولوكاس مونتيفيرد 4 جول وتوماس بانيللو 6 جول وجوليرمو 7 جول، أما فريق غنتوت فلديه (18) جول، ويضم كلاً من ناصر الشامسي 1 جول وكاسر كريسبو 4 جول وبابلو لورينت 6 جول وماركوس ارايا 7 جول.

ويجمع كأس بنتلي على مراكز الترضية بين فريق بنجاش بعد فوزه في مباراته الأخيرة على ايفزا مهرة 10-4 وفريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور بعد فوزه على زيدان 7-6، يمثل فريق بنجاش حيدر بنجاش وفردريكو بوتوبسكي 5 جول بنيامين بانيللو 6 جول وجاكينتو كروتو 7 جول، ويمثل ذئاب دبي «كافو» كل من حبتور الحبتور 1 جول وكيان هول 3 جول وتوماس بيريزفورد 6 جول وموزيو اليجاندرو 8 جول.