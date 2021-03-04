فهم بطل «فزاع لرماية السكتون»

دبي (الاتحاد)

أحرز محمد سعيد فهم المركز الأول، في فئة الرجال المواطنين، ضمن بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الرماية المخصص في منطقة الروية بدبي، وشارك فيها 192 رامياً، وجاءت الصدارة، بعدما حقق مجموع 79 «4 أكس»، يليه محمد صالح المنهالي بالعلامة 78 «6 أكس»، وخالد محمد القايدي بالعلامة 77 «3 أكس».

وفاز نايف سعيد الكثيري بالمركز الأول لفئة الناشئين المواطنين، بعدما أحرز بالعلامة 79 «3 أكس»، يليه أحمد محمود الدرعي بالعلامة 77 «أكس واحدة»، بعدما تفوق في الجولة الفاصلة، لكسر التعادل على حسن حمدان المحرمي الذي جاء ثالثاً.

وقام بتتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيسي التنفيذي، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور المقدم خليفة عبيد السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وجاء فوز محمد سعيد فهم بالمركز الأول في فئة الرجال، وسط فرحة كبيرة من زملائه الرماة الذين يعتبرونه بمثابة الأخ الكبير لهم، وهو المشارك من رأس الخيمة ويبلغ 55 عاماً، وكان يعمل في المصرف المركزي، وقال: أعشق الرماية وتحديداً السكتون، حيث تعد رياضة تراثية تعلمتها من الأجيال المتعاقبة في عائلتي، وواظبت عليها دائماً كهواية محببة لي، وأشارك في هذه البطولة منذ انطلاقها في النسخة الأولى، وسبق أن حققت المركز الأول في الفئة المفتوحة عام 2009.

وأضاف: أحاول نقل هذه الرياضة التراثية إلى أبنائي أيضاً، وحقق ابني صقر فهم المركز الثالث في مسابقة إسقاط الصحون للمواطنين في هذه النسخة، ونحرص دائماً على المشاركة والتنافس كلما أتيحت لنا الفرصة، حيث لا تدخر اللجنة المنظمة جهداً في دعم جميع المشاركين.

وكشف نايف الكثيري، الفائز بالمركز الأول في فئة الناشئين والمشارك من أبوظبي، أن سر تفوقه هو تدريبات جده، الذي علمه رماية السكتون، ويحرص دائماً على منحه أسرار هذه الرياضة التراثية ويحفزه على التفوق فيها، وقال: أشارك منذ سنوات عدة، وسبق أن تواجدت على منصات التتويج مرتين في البطولة وتحديداً في العام الماضي حققت المركز الأول أيضاً، كما حصدت مراكز أولى في بطولات أخرى أقيمت في أبوظبي، وأحرص على خوض التدريبات في مختلف الميادين، من أجل اكتساب الخبرة ومواصلة المسيرة في هذه الرياضة التراثية.