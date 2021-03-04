شباب الأهلي والشارقة القمة 14 في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

تشهد الجولة الرابعة عشرة لدوري أقوياء اليد قمة تجمع بين شباب الأهلي والشارقة، السبت في صالة شباب الأهلي، ورغم تراجع الفرسان عن المنافسة مع الملك الشرقاوي على القمة، فإن مباريات الفريقين تتسم بالقوة والندية ورغبة كل فريق في تجاوز الآخر، ويتصدر «الملك» القمة برصيد 36 نقطة، فيما تراجع الفرسان للمركز الثالث برصيد 28 نقطة، متساوياً مع مليحة الثاني وبفارق الأهداف بينهما.

يسعى الملك الشرقاوي للاستمرار في الصدارة دون خسارة أو تعادل، ليس فقط هذا الموسم، بل إن الفريق فاز بدرع الدوري في الموسم الماضي دون خسارة، ولم يتعرض الفريق للهزيمة في مسابقة الدوري منذ 4 ديسمبر 2018، فيما خسر الفرسان مباراتين أمام الشارقة في الدور الأول والوصل، وتعادل مع العين، وهو ما أفقده 5 نقاط، ومتأخراً عن الشارقة بفارق مباراة، ويتساوى الفريقان في الجولة 15 عندما يغيب المتصدر طبقاً لنظام المسابقة، ويتمسك الفرسان بحظوظ المنافسة في حال الفوز على الشارقة، خاصة أن الفريق نجح في الفوز على المتصدر في كأس الإمارات للرجال، ورغم أن الملك فاز بالكأس، فإنها كانت أول خسارة له في كل المسابقات هذا الموسم.

وتشهد الجولة 3 مواجهات غدا، تجمع الأولى بين مليحة والعين بصالة مليحة، ويلتقي الظفرة مع النصر بصالة معهد بينونة، والوصل مع دبا الحصن بصالة الإمبراطور، وتستكمل الجولة السبت بلقائي بني ياس والجزيرة بصالة السماوي، وشباب الأهلي مع الشارقة بصالة الفرسان.