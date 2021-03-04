تكريم 15 دارساً في دولية مدربي السلة

علي معالي (دبي)

أسدل الستار على دورة المدربين الدولية للمستوى (1) في كرة السلة، التي شارك فيها 15 مدرباً من مختلف دول العالم، واستمرت لمدة 6 أيام، حاضر فيها الدكتور منير بن الحبيب المحاضر الدولي، المدير الفني للاتحاد السلة، وكرم عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد المدربين بالشهادات الخاصة باجتياز هذه الدورة، والتي جرت على صالة صلاح الدين في دبي.

أكد عبداللطيف الفردان بأن اتحاد اللعبة يعتبر الأميز في المنطقة في مثل هذه الدورات الخاصة بالمدربين بشهادة المدربين أنفسهم، حيث عدد الدورات على مدار العام التي نقيمها كثيرة ومتنوعة، وهو ما جعل المدربين خاصة العرب يتابعون أنشطتنا في هذا الجانب، وهو أمر يساهم بشكل كبير في تطوير عنصر مهم للغاية من عناصر اللعبة.

قال الفردان: «حرص اتحادنا على عدم تعطيل العمل الفني الخاص باللعبة حتى في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية بوجود فيروس كورونا، حيث استمرت عجلة اللعبة، في ظل الإجراءات الاحترازية عالية المستوى التي نطبقها في كافة الفعاليات الرياضية التي نقوم بها حالياً، وأن بطولات الاتحاد المقامة حالياً، ومنها دوري الرجال الذي يسدل عليه الستار الجمعة، دخل محطاته النهائية بلقاء الإياب بين الشارقة وشباب الأهلي، ومن قبل دوري السيدات الذي توج به نادي النصر».