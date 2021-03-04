«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس، ومدرب، لشهر فبراير، وتضم قائمة أفضل لاعب: علي مبخوت «الجزيرة»، الذي أسهم خلال الشهر الماضي في قيادة فريقه للانفراد بصدارة ترتيب دوري الخليج العربي، بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل، وهو الذي يعتلي صدارة هدافي المسابقة حالياً برصيد 17 هدفاً، كما أنه ينفرد بصدارة صناعة الأهداف بـ 8 تمريرات حاسمة، ويتواجد معه في قائمة المرشحين زميله الجنوب أفريقي تولاني سيريرو صاحب الأداء القوي في وسط الجزيرة، والذي أسهم في النتائج الإيجابية للفريق.

ويتنافس معهما البرازيلي كارلوس إدواردو «شباب الأهلي»، الذي نجح في وضع بصمته في العودة القوية لفريقه، وقد سجل 7 أهداف هذا الموسم، وهناك ريان مينديز «النصر»، هداف فريقه هذا الموسم بـ 6 أهداف، ونجح لاعب منتخب الرأس الأخضر أن يكون الأكثر تنفيذاً للمراوغات بـ 62 مرة، كما يحضر في القائمة، البرازيلي جواو بيدرو لاعب بني ياس، الذي أسهم في تواجد فريقه بالمركز الثالث على لائحة الترتيب، وهو الثالث في قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفاً.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس عن فبراير، فهناك علي خصيف «الجزيرة»، وأحمد شمبيه «النصر»، وفهد الظنحاني «بني ياس».

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن فبراير، مهدي علي «شباب الأهلي»، الذي يواصل حصد النتائج الإيجابية مع فريقه وقيادته نحو طموحات كبيرة، والهولندي مارسيل كايزر الذي نجح في قيادة الجزيرة للانفراد بصدارة ترتيب الدوري، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل الذي لم يعرف الخسارة مع فريقه مؤخراً.