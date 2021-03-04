«ديربي مدريد» يقرر مصير «الليجا»

مدريد (د ب أ)

يستضيف أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد يوم الأحد في «ديربي» العاصمة الإسبانية، الذي قد يحدد مصير لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ويتصدر أتلتيكو، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، جمعها من 24 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن برشلونة والريال، ولكل منهما 53 نقطة من 25 مباراة.

وتراجعت نتائج أتلتيكو خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه حافظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة، في اللقاء الذي فاز به على ملعب فياريال بهدفين في الجولة الماضية.

وجاء الفوز على فياريال ليمنح أتلتيكو جرعة ثقة بعد التعثر أمام ليفانتي بالدوري المحلي، وأمام تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر أتلتيكو بمستواه المعهود في مباراته الأخير، وسيطر فياريال على أغلب أوقات المباراة.

وقال سيميوني: «نستعد لـ «الديربي» بحماس كبير، نرغب في تحسين الأمور، ونواجه خصماً قوياً، لكننا نستفيد كثيراً من المباراة التي حققنا فيها فوزاً مهماً.

ولم يتمكن أتلتيكو من الفوز على ملعبه أمام الريال في الدوري الإسباني، خلال المواسم الخمسة الأخيرة، وخسر أمام خصمه الذي يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بهدفين دون رد في ديسمبر الماضي.

وكان الفوز مهماً للريال الذي كان يعاني آنذاك، ورغم الغيابات العديدة بسبب الإصابات، ظهر حامل اللقب بشكل جيد منذ ذلك الحين.

وجاء التعادل مع ريال سوسيداد 1-1 يوم الاثنين الماضي، لينهي مسيرة الانتصارات الخمسة المتتالية للريال على مستوى جميع المسابقات.

ويأمل زيدان أن يكون مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم الريال، جاهزاً للعب، في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ.

ويدرك زيدان أن تباين النتائج أمر وارد في الصراع على اللقب، وقال: كل الفرق تهدر نقاطاً، ندرك ضرورة حصد النقاط، وهذا ما نحاول أن نفعله، وأكرر كلامي كثيراً، لكن لا يزال يتبقى الكثير في الموسم الحالي.

وحتى إذا لحق بنزيمة بمباراة «الديربي»، فعلى الأرجح سيفتقد الريال لجهود نجمه البلجيكي إدين هازارد وقائده سيرخيو راموس وداني كارفاخال وآخرين.

ومن المقرر أن يستعيد أتلتيكو جهود كيران تريبير، بعد انتهاء فترة إيقافه عشر مباريات بسبب المراهنة بشكل غير قانوني، كما أنه من المتوقع عودة يانيك كاراسكو.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن سيميوني سيبقى صفقته القياسية جواو فيلكس على مقاعد البدلاء مجدداً، رغم تسجيله هدفاً في شباك فياريال عقب مشاركته كبديل، في ظل تفضيله الدفع بماركوس يورينتي ولويس سواريز في الخط الأمامي.

ويرجع آخر لقب حققه أتلتيكو في الدوري المحلي لعام 2014، لكن الفوز على الريال سيمنح الفريق دفعة قوية نحو إعادة اللقب لخزائنه.

على الجانب الآخر، يخرج برشلونة لملاقاة أوساسونا بعد غد «السبت» في الجولة السادسة والعشرين، أملاً في فرض المزيد من الضغط على قطبي مدريد قبل مواجهة «الديربي».

ويحتل أوساسونا المركز الثاني عشر، وتحسنت نتائج الفريق مؤخراً بفوزه في ثلاث من آخر أربع مباريات بالدوري.

وتنطلق الجولة السادسة والعشرون غداً «الجمعة» بمباراة فالنسيا مع فياريال.

ويلتقي يوم السبت بلد الوليد مع خيتافي والتشي مع إشبيلية وقادش مع إيبار.

ويلتقي يوم الأحد هويسكا مع سيلتا فيجو وريال سوسيداد مع ليفانتي وأتلتيك بلباو مع غرناطة، على أن تختتم الجولة يوم الاثنين بمباراة ريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس.



