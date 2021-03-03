«عمومية الأولمبية» 19 أبريل

دبي (الاتحاد)

عممت اللجنة الأولمبية الوطنية على الاتحادات الرياضية الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية 19 أبريل المقبل، عبر المنصات الرقمية، حيث أرفقت مع الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وقائمة أعضاء الجمعية العمومية.

وتضمن جدول أعمال العمومية اعتماد محضر «العمومية 43»، واعتماد التقرير الأولمبي 2020، والتقرير المالي والميزانية التقديرية للمشاركات في 2020، كما تضمن جدول الأعمال اعتماد برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية 2021، وشمل الجدول كذلك تقريراً عن أعمال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومقترحات الاتحادات الرياضية.