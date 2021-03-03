الظاهري يصعد لمنصة التتويج في «كارتينج إيطاليا»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل نجم الكارتينج الإماراتي الموهوب راشد الظاهري تألقه ومسيرة انتصاراته، حيث سيطر على مجريات سباق أوك جونيور في بطولة العالم للكارتينج سوبر ماستر بأدريا الإيطالية متنافساً مع أكثر من 90 سائقاً حول العالم، حيث كان الظاهري الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه السباق.

بدأ الظاهري السباق بنجاح لافت خلال التصفيات، محققاً أفضل زمن وأسرع لفة في مجموعته، وذلك بعد فوزه بأربع من أصل خمس تصفيات، حل الظاهري في المركز الأول في السباق قبل النهائي لينطلق من المركز الأول في السباق النهائي.

وقال الموهوب راشد الظاهري: «استمتعت كثيراً بالسباق على هذه الحلبة. أنا سعيد لأن التدريبات التي قمنا بها أعطتني بداية إيجابية لهذا الموسم. في كل سباق أتعلم أكثر وأكسب خبرة أكبر، مسرور بالمحافظة على تركيزي في القيادة - سأستمر في التمارين بجدية لتحقيق النجاح في كل سباق. أشكر فريقي الرائع من الميكانيكيين، جنباً إلى جنب مع الأداء العالي للمحرك والشاسيه، حافظوا على قوة ممتازة للكارت الخاصة بي».