اختتام برنامج تطوير كفاءات مدربي الأولمبياد الخاص

الشارقة‎ (‬الاتحاد) ‭

اختتم مجلس الشارقة الرياضي والألمبياد الخاص الإماراتي المرحلة الرابعة لبرنامج الكفاءات التخصصية، بمشاركة 50 مدرباً لكرة القدم، التي استمرت المرحلة على مدار أربعة أسابيع خلال شهر فبراير الماضي، بالتنسيق مع اتحاد الكرة افتراضياً عبر برنامج زوم، وركزت على أسس ومهارات تدريب كرة القدم وتطوير المدربين.

ومثلت الورش الأربع التي أقيمت بداية لأنشطة الأولمبياد الخاص الإماراتي في العام الحالي، وحققت نجاحاً كبيراً بالحضور الذي شهد مشاركة المدربين والتفاعل مع الورش التي قدمها محاضرون معتمدون مثل ميشيل سابلون المدير الفني لاتحاد الكرة، وسني سيلوي لاعب نادي أجاكس أمستردام الدولي السابق والمدير الفني بأكاديمية كرة القدم.

وأشاد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بختام المرحلة الرابعة لهذا البرنامج، والذي يأتي ضمن خطط المجلس، واهتمامه بفئة لها مكانتها في المجتمع مثل فئة المعاقين والإهتمام بهم.

أضاف: وصل البرنامج إلى مرحلة متقدمة بعد الفراغ من المرحلة الرابعة، وهو ما يمثل بلا شك تميزاً كبيراً خصوصاً مع التفاعل الإيجابي الذي حظيت به المراحل المختلفة للبرنامج من واقع الأهمية الكبيرة له، وانتقاء المحاضرين المتميزين له في كل مرحلة من أجل خدمة فئة المعاقين التي تجد كل الاهتمام والرعاية بمثل هذا البرنامج والنتائج والفوائد العديدة المرجوة منها، ونتطلع للمزيد في المرحلتين القادمتين.

واختتم: نسعد بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي بهذا النجاح الذي يمضي عليه البرنامج بشكل عام، وبمختلف مراحله بشكل خاص، وهو ما يعود قطعاً بالنفع على الرياضة في الإمارة الباسمة لهذه الفئة العزيزة علينا، وإشادة المحاضرين عقب كل مرحلة بتفاعل الدارسين، ما هو إلا تأكيد على قيمته الكبيرة ونجاحه الدائم، وهذا ما يعد الهدف الأسمى الذي يسعى له المجلس والأولمبياد الخاص الإماراتي، والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة، وعكس الإيجابيات الكبيرة له تتويجاً للجهود المشتركة.