«الفرسان» يطرق أبواب الأرقام القياسية مع «المهندس»

منير رحومة (دبي)

يواصل شباب الأهلي مسيرته الوردية تحت قيادة مهدي علي، بعدم الخسارة في 15 مباراة متتالية في جميع المسابقات، حيث حقق أمس الأول رقماً جديداً في الوصول إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة السادسة، والثالثة على التوالي، ومقترباً أيضاً من التتويج بلقبه الخامس، علماً أنه يتصدر ترتيب الفرق المتوجة بهذه المسابقة بـ4 كؤوس، وبفارق لقبين عن أقرب ملاحقيه.

كما يقترب «الفرسان» من إنجاز استثنائي، إذا نجح في التتويج بلقبي كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، وذلك بعد أن توج هذا الموسم بكاس السوبر.

والملاحظ أن صورة شباب الأهلي اختلفت كلياً، منذ وصول «المهندس»، حيث تطور الأداء وتحسن المستوى، واستعاد اللاعبون حقيقة مستواهم، سواء المواطنين أو الأجانب، وبإمكان الفريق الوصول إلى مستويات أعلى، مع قرب انضمام أحمد خليل وعمر عبدالرحمن، بعد التعافي من الإصابة.

ويعول شباب الأهلي أيضاً على تحسين نتائجه في الفترة الأخيرة من أجل العودة في سباق الدوري، والاقتراب أكثر من القمة، حيث يعول على مباراته مع الجزيرة في الجولة المقبلة، بهدف الإطاحة بالمتصدر، وتقليص الفارق بينه وبين المقدمة.