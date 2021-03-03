زاناردي يفاضل بين باولينو والحمادي

فيصل النقبي (خورفكان)

يفاضل البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان بين مواطنه باولينو، وإسماعيل الحمادي لحجز مركز أساسي في تشكيلة «النسور» أمام الظفرة، بعد تألق باولينو في لقاء شباب الأهلي، ضمن الجولة الماضية للدروري.

وعاش باولينو وضعاً صعباً، ولم يلعب أساسياً، واحتاج إلى وقت طويل للتأقلم، وشارك بديلاً أمام الجزيرة في الجولة 13» وبعدها العين والنصر، وشوطاً أمام بني ياس، قبل أن يدفع به المدرب في الشوط الثاني للقاء الوحدة، وانتظر اللاعب إلى الجولة الماضية، ليضع بصمته الحقيقية، حيث شارك منذ البداية، وسجل الهدف الثالث أمام شباب الأهلي، وآخر ألغاه الحكم للتسلل.